Ντόρα Μπακογιάννη: «Η Μαρία Σάκκαρη μοιάζει με τη μητέρα μου...»

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση στον τηλεοπτικό σταθμό «Κρήτη TV», και την εκπομπή «Πορτατίφ» η Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε με τη Νάντια Αϊβάτογλου και αναφέρθηκε με ιδιαίτερη θέρμη για τη Μαρία Σάκκαρη, η οποία ετοιμάζεται να ενταχθεί και επίσημα στην οικογένεια Μητσοτάκη.

Η έμπειρη πολιτικός δεν στάθηκε μόνο στις αθλητικές επιδόσεις της πρωταθλήτριας, αλλά εστίασε στον σπάνιο χαρακτήρα της, περιγράφοντάς την ως ένα «εξαιρετικό κορίτσι» με βαθιά καλλιεργημένη προσωπικότητα. «Η Μαρία Σάκκαρη είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Ένα πολύ καλό κορίτσι», δήλωσε στην αρχική της τοποθέτηση.

Το πιο συγκινητικό σημείο της συνέντευξης, βέβαια ήταν η αναφορά στην αείμνηστη Μαρίκα Μητσοτάκη, καθώς η Ντόρα Μπακογιάννη αποκάλυψε πως η Μαρία διαθέτει ένα χαρακτηριστικό που της θυμίζει έντονα τη μητέρα της, αναφερόμενη στο ίδιο φωτεινό και ειλικρινές χαμόγελο. «Έχουν το ίδιο χαμόγελο», ανέφερε χαρακτηριστικά

Παράλληλα, τόνισε τον ισχυρό δεσμό της αθλήτριας με την Κρήτη, σημειώνοντας πως η Σάκκαρη έχει λατρέψει τα Χανιά, τα οποία επισκέπτεται πλέον συστηματικά μαζί με τον σύντροφό της, Κωνσταντίνο. «Δεν ξέρω αν έχει χωριό η νύφη αλλά νομίζω ότι αγαπάει κι αυτή τα Χανιά πάρα πολύ. Τους βλέπω συνεχώς στα Χανιά δηλαδή. Κι επειδή τους βλέπω πολύ στα Χανιά, νομίζω ότι τα αγαπούν πολύ», είπε.

Με λόγια γεμάτα τρυφερότητα, η κ. Μπακογιάννη υποδέχθηκε τη μελλοντική της ανιψιά, υπογραμμίζοντας πως η αγάπη του ζευγαριού για την παράδοση και τον τόπο τους είναι το θεμέλιο της κοινής τους πορείας.