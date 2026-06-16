Ντόρα Μπακογιάννη: Δεν θα είναι πάρα πολύ ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου στον δρόμο ο Γιωτόπουλος

Στο ζήτημα της αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου και των αντιδράσεων που αυτή ξεσήκωσε, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Ντόρα Μπακογιάννη, σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ. «Σκέφτηκα ότι δεν θα είναι πάρα πολύ ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου κάποια στιγμή στον δρόμο ο Γιωτόπουλος. Είναι δύσκολα τα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά η πρώην υπουργός.

Τόνισε ότι για την ίδια το θέμα της τρομοκρατίας στην Ελλάδα έχει κριθεί οριστικά τόσο από τη Δικαιοσύνη όσο και από την κοινωνία. «Το θέμα της τρομοκρατίας στην Ελλάδα έχει κριθεί και από τον ελληνικό λαό και από την ελληνική Δικαιοσύνη. Τέτοιου είδους ζητήματα, όταν επανέρχονται, απλώς ξανανοίγουν μια συζήτηση που κατά τη γνώμη μου δεν βοηθά κανέναν», είπε.

Αναφερόμενη στον ίδιο τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, επισήμανε ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που έχει καταδικαστεί για τις δολοφονίες της 17 Νοέμβρη και ο οποίος, όπως υποστήριξε, δεν έχει επιδείξει καμία μεταμέλεια. «Είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει ποτέ παραδεχθεί τίποτα, δεν έχει μετανιώσει για τίποτα. Ανήκει σε εκείνη τη σπάνια κατηγορία τρομοκρατών που επιμένουν μέχρι τέλους», είπε, προσθέτοντας ότι σε άλλες χώρες, όπως η Ιταλία, υπήρξαν περιπτώσεις καταδικασμένων για τρομοκρατία που αναγνώρισαν τα λάθη τους και επέδειξαν μεταμέλεια. «Εξακολουθεί και είναι ο ίδιος άνθρωπος τον οποίο είχα δει εγώ τότε στο δικαστήριο», υπογράμμισε.

Παράλληλα, η Ντόρα Μπακογιάννη ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να τοποθετηθεί επί δικαστικών αποφάσεων, υπογραμμίζοντας τον σεβασμό της στη λειτουργία της Δικαιοσύνης. «Εγώ δεν είμαι δικαστής και δεν πρόκειται να παρασυρθώ στο να πω ότι η θέση του είναι στη φυλακή. Τα δικαστήρια αποφασίζουν, τα δικαστήρια βάζουν μέσα ή ελευθερώνουν», ανέφερε.

Και πρόσθεσε πως το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα εξέτασης αποφυλάκισης ακόμη και για ισοβίτες μετά την πάροδο συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. «Υπάρχει η ευρωπαϊκή αρχή Δικαιοσύνης ότι τα ισόβια είναι μέχρι 25 χρόνια. Αυτό λέει και το Συμβούλιο της Ευρώπης, αυτό λένε όλοι», κατέληξε.

