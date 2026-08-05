Ντορέττα Παπαδημητρίου: Έφυγε από το κομμωτήριο με τη βαφή στη ρίζα (Φωτογραφία)

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου έφυγε από το κομμωτήριο με την βαφή στο κεφάλι, χωρίς να περιμένει την προβλεπόμενη ώρα κάλυψης των λευκών. Με άκρως χιουμοριστική διάθεση, θέλησε να απαθανατίσει τη στιγμή στο αυτοκίνητο κατά τον γυρισμό της στο σπίτι για το λούσιμο.

Στο story που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο instagram, ρώτησε τους διαδικτυακούς της φίλους: «Εσύ περιμένεις τη ρίζα στο κομμωτήριο ή πας σπίτι σου να λουστείς;» έγραψε στη φωτογραφία, υπονοώντας πως θα λουζόταν μόνη της στο σπίτι.

Δείτε τη φωτογραφία: