Μακριά από τα φώτα της υπερβολικής δημοσιότητας, η σχέση της Ντορέττας Παπαδημητρίου και του Γιώργου Γεροντιδάκη φαίνεται να γίνεται ολοένα και πιο δυνατή. Οι δύο ηθοποιοί έχουν επιλέξει από την αρχή να κρατούν χαμηλούς τόνους, αφήνοντας τις κοινές τους στιγμές να μιλούν περισσότερο από τις δημόσιες δηλώσεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Espresso, το ζευγάρι έχει ήδη συζητήσει σοβαρά το κοινό του μέλλον, ενώ δεν αποκλείεται, όταν το επιτρέψουν οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, να προχωρήσει στο επόμενο βήμα της σχέσης του.

Σημαντικός ο δεσμός με τους γιους της Ντορέττας

Καθοριστικό ρόλο στην πορεία της σχέσης φαίνεται πως παίζει και το οικογενειακό κλίμα που έχει διαμορφωθεί. Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, ο Γιώργος Γεροντιδάκης έχει αναπτύξει μια πολύ καλή σχέση με τους δύο γιους της Ντορέττας Παπαδημητρίου, κάτι που ενισχύει ακόμη περισσότερο τους δεσμούς του ζευγαριού.

Άνθρωποι από το περιβάλλον τους περιγράφουν μια σχέση που βασίζεται στην αμοιβαία εκτίμηση, τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη, στοιχεία που, όπως όλα δείχνουν, έχουν φέρει τους δύο ηθοποιούς ακόμη πιο κοντά.

Καλοκαίρι στην Πάρο και σχέδια για το μέλλον

Το φετινό καλοκαίρι, οι δυο τους επέλεξαν την Πάρο για να απολαύσουν στιγμές χαλάρωσης, δημοσιεύοντας εικόνες από τις διακοπές τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν και συνεχίζουν να προστατεύουν την προσωπική τους ζωή, οι κοινές επιλογές και η εικόνα που εκπέμπουν δείχνουν πως διανύουν μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει κάποια δημόσια επιβεβαίωση από τους ίδιους σχετικά με τα σενάρια περί επισημοποίησης της σχέσης τους, με τις πληροφορίες να βασίζονται αποκλειστικά στο συγκεκριμένο δημοσίευμα.