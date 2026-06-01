Ντορέττα Παπαδημητρίου - Γιώργος Γεροντιδάκης: «LA baby» - Καρέ - καρέ το ταξίδι τους στο Χόλιγουντ

H Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης βρέθηκαν στο Λος Άντζελες καλεσμένοι του LA Greek Film Festival, του φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου της Βόρειας Αμερικής που προωθεί στο εξωτερικό την ελληνική και κυπριακή κινηματογραφική δημιουργία.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της και η ταινία του Κωνσταντίνου Μουσούλη «Φίλοι για πάντα» την οποία η Ντορέττα πρωταγωνιστεί πλάι στους: Θανάση Τσαλταμπάση, Αγοραστή Αρβανίτη, Θανάση Αλευρά, Ζήση Ρούμπο, Ματίνα Νικολάου, Γιάννη Απέργη, Χρύσα Μιχαλοπούλου, Τάκη Παπαματθαίου και Λούις Μάντιλορ.

Παράλληλα με το φεστιβάλ η Παπαδημητρίου και ο Γεροντιδάκης «φόρτωσαν» τα social τους με βίντεο και φωτογραφίες από το ταξίδι τους, την επίσκεψη στην πινακίδα Hollywood, τις παραλίες του LA, αλλά και τη βόλτα τους στα Universal Studios, εκεί όπου γυρίζονται διάφορες γνωστές τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές. Επίσης είδαμε τη Ντορέττα ως άλλη Τζούλια Ρόμπερς να κάνει... ηρωική έξοδο από το ίδιο ξενοδοχείο όπου γυρίστηκε το φιλμ «Pretty Woman».