«Ντου» της ΔΑΟΕ στις φυλακές Δομοκού - Βρέθηκαν 14 μαχαίρια, σουβλιά και κινητά σε 40 κελιά

Επιχείρηση-σκούπα πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (25/2) στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Δομοκού, έπειτα από οργανωμένη έρευνα της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.

Οι έρευνες έγιναν σε 40 κελιά δύο πτερύγων, αλλά και σε κοινόχρηστους χώρους των φυλακών, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης αστυνομικοί της ΕΚΑΜ και επιχειρησιακές ομάδες της ΔΑΟΕ.

Τι εντοπίστηκε στα κελιά

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

14 αυτοσχέδια μαχαίρια

5 αυτοσχέδια σουβλιά

Μεταλλική λάμα μήκους 18 εκατοστών

Μακρόστενο τμήμα μετάλλου μήκους 23 εκατοστών

Αυτοσχέδια θήκη μαχαιριού (22 εκ.)

Μεταλλική μύτη σε σχήμα λόγχης (7 εκ.)

Αυτοσχέδιο τροχείο μαχαιριών

6 κινητά τηλέφωνα με 6 κάρτες SIM

4 φορτιστές κινητών

Η ποσότητα και η φύση των αντικειμένων προκαλούν προβληματισμό, καθώς πρόκειται για αυτοσχέδια όπλα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε επιθέσεις εντός του σωφρονιστικού καταστήματος.

ΕΛΑΣ

Δικογραφία για 9 αλλοδαπούς

Για την υπόθεση κατηγορούνται συνολικά 9 αλλοδαποί κρατούμενοι, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας για:

Παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων

Παράβαση της νομοθεσίας για τα μέτρα διασφάλισης της κοινωνικής ειρήνης

Ηθική αυτουργία

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι Αρχές εξετάζουν εάν τα ευρήματα συνδέονται με ευρύτερο σχέδιο εντός των φυλακών.