Ντούα Λίπα: Στο πλευρό των διαδηλωτών στην Αλβανία για το έργο που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ

Την υποστήριξή της στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται στην Αλβανία κατά της κατασκευής ενός μεγάλου τουριστικού συγκροτήματος στις αλβανικές ακτές εξέφρασε η Ντούα Λίπα.

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια με καταγωγή από το Κόσοβο αναφέρθηκε στο ζήτημα μέσα από το podcast Service95 Book Club, χαρακτηρίζοντας «συγκλονιστικό» το γεγονός ότι χιλιάδες πολίτες έχουν κινητοποιηθεί και εκφράζουν τις ανησυχίες τους για το συγκεκριμένο έργο.

Αντιδράσεις για το σχέδιο στις αλβανικές ακτές

Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται από τα τέλη Μαΐου στα Τίρανα, με τους συμμετέχοντες να αντιδρούν στην ανέγερση ενός πολυτελούς τουριστικού θέρετρου που σχετίζεται με την Ιβάνκα Τραμπ, κόρη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ , και τον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ.

Το έργο, ύψους περίπου 4,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προβλέπει την ανάπτυξη μεγάλης ξενοδοχειακής εγκατάστασης σε περιοχή που αποτελεί βιότοπο, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις και κατοίκους.

Οι επικριτές του σχεδίου κάνουν λόγο για έλλειψη διαφάνειας στη διαδικασία έγκρισης, υποστηρίζοντας ότι υπήρξαν αλλαγές στη νομοθεσία που επέτρεψαν την προώθηση του έργου χωρίς επαρκή δημόσια διαβούλευση,σύμφωνα με το rfi.

Η παρέμβαση της Ντούα Λίπα

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με την Αλβανίδα συγγραφέα Λέα Ίπι, η Ντούα Λίπα στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της περιβαλλοντικής προστασίας και του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται αποφάσεις για μεγάλης κλίμακας επενδύσεις.

«Αυτό που με ανησυχεί πραγματικά είναι η αρχή σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση μπόρεσε απλά να τροποποιήσει τον νόμο για να παρακάμψει τις περιβαλλοντικές προστασίες χωρίς καμία δημόσια διαβούλευση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η τραγουδίστρια σημείωσε ακόμη ότι θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός πως οι πολίτες αισθάνονται ότι έχουν λόγο σε ένα ζήτημα που αφορά το μέλλον της χώρας τους.

«Είναι συγκλονιστικό να βλέπω σε τι βαθμό οι άνθρωποι νιώθουν πως τους αφορά», ανέφερε.

Πολιτική αντιπαράθεση και αντιδράσεις

Οι κινητοποιήσεις έχουν ξεπεράσει το ζήτημα της περιβαλλοντικής προστασίας και έχουν εξελιχθεί σε ευρύτερη διαμαρτυρία κατά της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Μέρος των διαδηλωτών καταγγέλλει φαινόμενα διαφθοράς και ζητά την ακύρωση του έργου, αλλά και την παραίτηση της κυβέρνησης.

Από την πλευρά της, η περιβαλλοντική ακτιβίστρια Μπεσιάνα Γκούρι χαρακτήρισε τις δηλώσεις της Ντούα Λίπα «ισχυρό μήνυμα» προς την αλβανική κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι η παρέμβασή της μπορεί να βοηθήσει στην ανάδειξη του ζητήματος σε διεθνές επίπεδο.

Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις στην Αλβανία, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην πορεία του έργου και στις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.