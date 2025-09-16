Ντουμπάι: Το BBC ξεσκέπασε τον «εγκέφαλο» των διεστραμμένων Porta Potty Party - Μαρτυρίες φρίκης

Μια διεξοδική έρευνα του BBC αποκαλύπτει τον «εγκέφαλο» που φέρεται να διευθύνει ένα δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης στις πιο κοσμοπολίτικες περιοχές του Ντουμπάι. Πρόκειται για τον Τσαρλς Μουεσίγκουα, πρώην οδηγό λεωφορείου στο Λονδίνο, ο οποίος στρατολογούσε νεαρές γυναίκες –κυρίως από την Ουγκάντα– με την «υπόσχεση» ότι θα εργαστούν σε ξενοδοχεία ή σούπερ μάρκετ, όμως μόλις έφταναν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκονταν εγκλωβισμένες σε ένα κύκλωμα πορνείας και τα πάρτι «Porta potty».

Σε συνομιλία με μυστικό ρεπόρτερ, προσφέρθηκε να παρέχει γυναίκες για «σεξουαλικό πάρτι», με τιμές από 1.000 δολάρια, δηλώνοντας ότι οι περισσότερες «κάνουν σχεδόν τα πάντα» που ζητούν οι πελάτες των Porta Potty Party. Porta Potty σημαίνει «κινητές τουαλέτες» και οι μαρτυρίες φρίκης αποκαλύπτουν γιατί έχει δοθεί αυτό το όνομα στα συγκεκριμένα «πάρτι».

Αν και φήμες για ξέφρενα σεξουαλικά πάρτι στα Εμιράτα κυκλοφορούν εδώ και χρόνια – με το hashtag #Dubaiportapotty να έχει πάνω από 450 εκατομμύρια προβολές στο TikTok – η έρευνα του BBC αποκαλύπτει μια ακόμη πιο σκοτεινή πραγματικότητα.

Μία γυναίκα αποκάλυψε ότι πελάτες ζητούσαν εξευτελιστικές και βίαιες πράξεις, ενώ άλλες κατήγγειλαν αδιαφορία από την τοπική αστυνομία, η οποία φέρεται να απαντούσε: «Δεν θέλουμε να μπλεχτούμε σε προβλήματα Αφρικανών».



Φρίκη από τις αποκαλύψεις για τα Porta Potty Party

Σύμφωνα με τη «Μία» (ψευδώνυμο για την προστασία της ταυτότητάς της), τουλάχιστον ένας πελάτης ζητούσε επανειλημμένα να αφοδεύει επάνω στις γυναίκες. Η ίδια ανέφερε ότι ο Μουεσίγκουα της είπε πως χρωστά ήδη 2.000 λίρες από τη στιγμή που έφτασε, και μέσα σε δύο εβδομάδες το ποσό είχε διπλασιαστεί. «Εισιτήρια, βίζα, διαμονή, φαγητό… Σου λέει πως πρέπει να δουλέψεις σκληρά, σκληρά, σκληρά και να παρακαλάς άνδρες να κοιμηθούν μαζί σου».

Άλλη γυναίκα, η «Λέξι», περιγράφει ανάλογες εμπειρίες από άλλο δίκτυο, δηλώνοντας ότι της προτάθηκαν 3.500 ευρώ για «ομαδικό βιασμό, χτυπήματα, ούρηση στο πρόσωπο και περίπου 1.000 ευρώ επιπλέον για να τρώνε περιττώματα». Τόνισε πως θεωρεί ότι τέτοιες «φετιχιστικές πρακτικές» στοχεύουν ρατσιστικά μαύρες γυναίκες.

«Μυστηριώδεις» αυτοκτονίες

Το όνομα του Μουεσίγκουα συνδέεται και με δύο μυστηριώδεις θανάτους Ουγκαντέζων γυναικών, της Μόνικ Καρούνγκικαι της Κάιλα Μπιρούνγκι, που βρέθηκαν νεκρές μετά από πτώση από πολυώροφα κτίρια στο Ντουμπάι.

Παρότι οι αρχές μίλησαν για αυτοκτονίες, συγγενείς και φίλοι καταγγέλλουν ότι οι υποθέσεις δεν διερευνήθηκαν σωστά, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Μουεσίγκουα διαχειριζόταν τα διαμερίσματα όπου διέμεναν.

Πώς δρα το κύκλωμα των διεστραμμένων Porta Potty Party

Ο Μουεσίγκουα αρνείται όλες τις κατηγορίες, λέγοντας ότι απλώς γνωρίζει «πολλές κοπέλες» επειδή «διοργανώνει πάρτι με πλούσιους πελάτες». Δηλώνει ότι δεν έχει σχέση με την πορνεία και ότι δεν είδε τη Μόνικ για τέσσερις με πέντε εβδομάδες πριν τον θάνατό της.

Ωστόσο, πρώην μέλος του κυκλώματος, που συστήνεται ως Τρόι, αποκάλυψε λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου: καταγγέλλει ότι εξασφαλίζουν είσοδο σε κλαμπ μέσω χρηματισμού, χρησιμοποιούν διαφορετικά ονόματα για ενοικιάσεις διαμερισμάτων και ότι οι γυναίκες υφίστανται κακοποίηση χωρίς διέξοδο.