Ντουμπάι: Viral βίντεο με γυναίκες να τρέχουν να σωθούν από πυραύλους αγκαλιά με πανάκριβες τσάντες

Σκηνές πανικού επικρατούν στις χώρες της Μέσης Ανατολής καθώς η σύγκρουση ανάμεσα σε Ισραήλ - ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα.

Οι χώρες του Κόλπου έχουν δεχτεί σημαντική επίθεση με ιρανικούς πυραύλους να σκίζουν τον ουρανό και να πέφτουν σε πολυτελή ξενοδοχεία αλλά και κατοικίες με τους ενοίκους να τρέχουν έντρομοι να κρυφτούν στα υπόγεια γκαράζ.

Ωστόσο, ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου από το Ντουμπάι αποτυπώνει μεν την κατάσταση τρόμου που έχει προκληθεί αλλά και την αντίφαση του πώς βιώνουν οι πλούσιοι επισκέπτες του τα σοβαρά τεκταινόμενα. Συγκεκριμένα, μια πελάτισσα ενός ξενοδοχείου στο πολυτελές αραβικό θέρετρο ανάρτησε βίντεο στη γνωστή πλατφόρμα TikTok μέσα στο υπόγειο πάρκινγκ.

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά, η εικόνα είναι ενδεικτική ενός πολέμου αφού έχουν στρωθεί στρώματα στο έδαφος και ο κόσμος αγωνιά για το τι μέλλει γενέσθαι. Χαρακτηριστικά όμως σχολιάζει ότι αρκετοί από τους ενοίκους του ξενοδοχείου έσπευσαν να σώσουν τις πανάκριβες τσάντες τους με γυναίκες να κουβαλούν ακόμη και τρεις στα χέρια τους.

«Οι άνθρωποι άρπαζαν κυριολεκτικά τις τσάντες Hermes και Chanel και τις έπαιρναν μαζί τους», ανέφερε χαρακτηριστικά η Mia Plainer που δημοσιοποίησε το συγκεκριμένο βίντεο.

“People were literally grabbing their Hermes and Chanel bags and taking them with them”



A Dubai hotel guest recounted her evacuation experience on Saturday after some targets were struck by Iranian missiles.



Content creator Mia Plainer shared a video on TikTok showing hundreds… pic.twitter.com/uv0HNgH2hQ — TRT World (@trtworld) March 3, 2026

Σημειώνεται πως, ανάμεσα στους εγκλωβισμένους σε Ντουμπάι αλλά και άλλες χώρες του Κόλπου είναι και αρκετοί Έλληνες οι οποίοι έχουν κάνει έκκληση για επαναπατρισμό φοβούμενοι για τη ζωή τους.