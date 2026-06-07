Κάνε κλικ και δες περισσότερο

Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Η άσφαλτος ήταν βρεγμένη. Ο ουρανός βαρύς, σαν να γνώριζε τι επρόκειτο να συμβεί. Και ο αυτοκινητόδρομος στη νότια Γερμανία μονότονος. Ένα Volkswagen Golf, ένα φορτηγό που έχει περάσει στο αντίθετο ρεύμα, λίγα δευτερόλεπτα στα οποία δεν χωρά ούτε φόβος ούτε αντίδραση. Μόνο η σύγκρουση.

Ήταν 7 Ιουνίου 1993. Κοντά στο Ντένκεντορφ, βόρεια του Ίνγκολσταντ, ανάμεσα στη Νυρεμβέργη και το Μόναχο, ο Ντράζεν Πέτροβιτς άφηνε ακαριαία την τελευταία του πνοή. Είχε αποκοιμηθεί στη θέση του συνοδηγού, χωρίς να φορά τη ζώνη του. Επέστρεφε με δύο φίλες του στην Κροατία, ύστερα από υποχρεώσεις με την Εθνική ομάδα στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ.

Το φορτηγό προσπάθησε να αποφύγει τη σύγκρουση με άλλο όχημα, ντεραπάρισε και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα, κλείνοντας και τις τρεις λωρίδες κυκλοφορίας. Η ορατότητα ανεπαρκής και η οδηγός του Golf, δεν πρόλαβε να φρενάρει, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να «καρφωθεί» στο βαρύ όχημα. Οι δύο κοπέλες επέζησαν. Ο Ντράζεν «έσβησε» στον ύπνο του...

Ήταν μόνο 28 ετών. Στο ΝΒΑ είχε ολοκληρώσει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Στην Ευρώπη ήταν ήδη θρύλος. Στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη είχε μόλις αρχίσει να επιβάλλει το όνομά του με τον μόνο τρόπο που ήξερε: βάζοντας την μπάλα στο καλάθι ξανά και ξανά, σαν να μην υπήρχε άλλη απάντηση στον κόσμο.

Εκείνη την ημέρα, όμως, δεν υπήρχε παρκέ. Δεν υπήρχε χρονόμετρο. Δεν υπήρχε σουτ στην εκπνοή. Δεν υπήρχε καμία ευκαιρία για επιστροφή.

Από εκείνη τη στιγμή και μετά, ο Ντράζεν Πέτροβιτς δεν έμεινε απλώς στη μνήμη του μπάσκετ. Πέρασε σε μια άλλη περιοχή, σχεδόν μυθική. Σ' εκείνη όπου δεν υπάρχουν γερασμένοι πρωταθλητές, χαμένες σεζόν ή άχαρα αντίο. Υπάρχουν μόνο θρύλοι που έφυγαν στο απόγειο της δόξας τους.

Κάποιοι αθλητές αλλάζουν ρόλους, χάνουν την ταχύτητά τους, «ξεθωριάζουν» πριν φύγουν πραγματικά από τους αγωνιστικούς χώρους. Ο Ντράζεν Πέτροβιτς δεν πέρασε ποτέ από αυτή τη διαδικασία. Δεν πρόλαβε να κατέβει από την κορυφή. Δεν πρόλαβε να γίνει βετεράνος. Δεν πρόλαβε να κάνει εκείνη τη συμβολική τελευταία βόλτα στα γήπεδα, με το κοινό να τον αποχαιρετά όρθιο.

Έμεινε για πάντα εκεί: στα 28. Με το χέρι υψωμένο, έτοιμο να σουτάρει. Με το βλέμμα του παίκτη που πίστευε ότι μπορεί να νικήσει κάθε αντίπαλο.

Ίσως γι' αυτό τον χαρακτήρισαν «γιο του διαβόλου». Γιατί το ταλέντο του ήταν εκρηκτικό και ασταμάτητο. Γιατί έπαιζε σαν να ήθελε να στείλει στην Κόλαση κάθε παίκτη, κάθε ομάδα που θα βρισκόταν στον δρόμο του.

You fly, you die

Το τέλος του Ντράζεν είναι ένα τραγικό παιχνίδι της μοίρας. Μετά τον αγώνα με τη Σλοβενία, όπου είχε σκοράρει 30 πόντους (5/9 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 11/15 βολές, ένα ριμπάουντ, μια ασίστ, τρία κλεψίματα, ένα λάθος και τέσσερα φάουλ) σε 35 λεπτά, πήρε την απόφαση να επιστρέψει στην Κροατία οδικώς.

Ο κολλητός του φίλος, Στόγιαν Βράνκοβιτς προσπάθησε να τον αποτρέψει, έχοντας ένα κακό προαίσθημα. «You fly, you die», του είχε απαντήσει τότε ο Ντράζεν. Λίγες ώρες αργότερα ο θάνατος θα παραμόνευε όχι στους αιθέρες, αλλά στο ολισθηρό οδόστρωμα της Autobahn.

«Γυρνούσαμε στην Κροατία μετά τα προκριματικά στο Βρότσλαβ. Ήταν μία ηλιόλουστη μέρα, καλοκαιρινή. Κάποια στιγμή όμως στο αεροπλάνο βλέπαμε καθαρό ουρανό από πάνω και τεράστια μαύρα σύννεφα από κάτω. Δεν θα ξεχάσω την στιγμή που ο πιλότος μας λέει ότι έχουμε μία ασυνήθιστη καταιγίδα κι εγώ κοιτάω το ρολόι που δείχνει λίγο μετά τις 5.00. Είναι η ώρα που μας άφησε ο Ντράζεν...», αφηγήθηκε στο ντοκιμαντέρ «Once Brothers» ο Ντίνο Ράτζα.

Η μεταγραφή στον Παναθηναϊκό

Ο «Μότσαρτ» ήταν στην καλύτερη μπασκετική ηλικία. Είχε αφήσει το αποτύπωμά του στο NBA, αλλά στο μυαλό του είχε αρχίσει να στριφογυρίζει η ιδέα της επιστροφής στην Ευρώπη.

Το ίδιο καλοκαίρι, ο αείμνηστος Παύλος Γιαννακόπουλος βάζει σε εφαρμογή ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο. Να ντύσει στα πράσινα τον Ντράζεν Πέτροβιτς. Οι φήμες της εποχής έλεγαν ότι η πρόταση είχε γίνει από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Λέγεται μάλιστα ότι ο Παύλος Γιαννακόπουλος είχε προσφέρει στον Κροάτη υπογεγραμμένο συμβόλαιο με κενούς τους όρους της αμοιβής του.

Όπως περιγράφει ο Τοντ Σπερ στη βιογραφία Drazen-Requiem που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «MVPublications», το «τριφύλλι» είχε δύο ατού στη μάχη για τη διεκδίκηση του Ντράζεν.

Το πρώτο ήταν ο κολλητός του, Στόγιαν Βράνκοβιτς και το δεύτερο ο Ζέλικο Παβλίσεβιτς, που τότε ήταν προπονητής στον Παναθηναϊκό και είχε υπό τις οδηγίες του τον Πέτροβιτς στην Τσιμπόνα. Ο Παβλίσεβιτς μάλιστα ήταν αυτός που έμαθε από κοινό τους φίλο ότι ο Ντράζεν ήταν δυσαρεστημένος με την κατάσταση στο Νιου Τζέρσεϊ και πως αν έμενε ελεύθερος, ίσως να ήταν διατεθειμένος να ακούσει προσφορές από την Ευρώπη.

«Έτσι, (σ.σ. ο Γιαννακόπουλος) αποφάσισε να συναντηθεί με τον Στόγιαν Βράνκοβιτς ώστε να συζητήσουν το θέμα του Πέτροβιτς. "Ποια η γνώμη σου για τον Ντράζεν;" τον ρώτησε ο πρόεδρος της ομάδας. Ο Κροάτης σέντερ γρήγορα αντιλήφθηκε ότι ο Γιαννακόπουλος δεν τον ρωτούσε πόσο καλός παίχτης ήταν ο Πέτροβιτς. Αντίθετα, εξέταζε τις πιθανότητες που υπήρχαν για να τον αποκτήσει για τη σεζόν 1993-1994. Ο πρόεδρος γνώριζε την στενή σχέση που διατηρούσαν Βράνκοβιτς και Πέτροβιτς και ήξερε ότι μπορεί να είχαν συζητήσει το μέλλον του Ντράζεν σε μια από τις φημισμένες μεταμεσονύκτιες τηλεφωνικές επικοινωνίες τους. "Θέλει να παραμείνει στο ΝΒΑ ή να επιστρέψει στην Ευρώπη Στόικο;" συνέχισε. Θέλω να το μάθω πρώτος. Δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα. Θα του προσφέρω περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον"», γράφει ο Τοντ Σπερ.

Το άγνωστο περιστατικό στην Αθήνα

Σε άλλο σημείο της βιογραφίας, ο Τοντ Σπερ περιγράφει ένα άγνωστο περιστατικό που έλαβε χώρα τον Απρίλιο του 1985, λίγες ώρες πριν τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ανάμεσα στην Τσιμπόνα Ζάγκρεμπ του Πέτροβιτς και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο στόχαστρο ντόπιων κοριτσιών που προσπαθούσαν να τον προσεγγίσουν στην Αθήνα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την νύχτα πριν από τον τελικό με τη Ρεάλ, ο φυσιοθεραπευτής της ομάδας, δόκτωρ Ιβάν Φατορίνι, να κοιμηθεί στο πάτωμα μπροστά στην πόρτα του δωματίου του Πέτροβιτς, απομακρύνοντας γυναίκες που προσπαθούσαν να χωθούν μέσα! "Δεν είχα ξαναδεί κάτι τέτοιο στη ζωή μου" θυμάται ο Φατορίνι. Ήταν μια παράξενη σκηνή, γυναίκες να τριγυρίζουν έξω από το δωμάτιο του Πέτροβιτς ενώ ένας από τους πλέον αξιοσέβαστους γιατρούς και φυσιοθεραπευτές του Ζάγκρεμπ κοιμόταν στο πάτωμα λες και ήταν άστεγος».

Το πρώτο σουτ στο Σίμπενικ

Ο Ντράζεν Πέτροβιτς γεννήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 1964 στο Σίμπενικ, μια πόλη της Δαλματίας που έμελλε να μείνει για πάντα συνδεδεμένη με το όνομά του. Εκεί άρχισε να παίζει μπάσκετ. Εκεί έμαθε ότι το ταλέντο δεν φτάνει, αν δεν το κυνηγάς σαν εμμονή. Στα 15 του ήταν ήδη στην ανδρική ομάδα της Σίμπενκα. Δεν ήταν απλώς παιδί-θαύμα. Ήταν παιδί που φερόταν στο μπάσκετ σαν να είχε βρει τη γλώσσα με την οποία θα μιλούσε στον κόσμο.

Οι ιστορίες για τις προπονήσεις του έχουν πια αποκτήσει μυθικό χαρακτήρα. Τα αμέτρητα σουτ. Η επανάληψη. Η εμμονή στη λεπτομέρεια. Η βεβαιότητα ότι το παιχνίδι δεν κερδίζεται μόνο με το χάρισμα, αλλά με μια σχεδόν σκληρή πειθαρχία. Ο Πέτροβιτς δεν ήθελε απλώς να γίνει καλός. Ήθελε να γίνει ο κορυφαίος. Και έγινε.

Στη Σίμπενκα άρχισε να ξεχωρίζει, όμως στην Τσιμπόνα έγινε φαινόμενο. Στο Ζάγκρεμπ, ο Ντράζεν μεταμορφώθηκε από σπουδαίο ταλέντο σε ευρωπαϊκή δύναμη. Η Τσιμπόνα της δεκαετίας του '80 δεν ήταν απλώς μια ομάδα που κέρδιζε. Ήταν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Και ο Πέτροβιτς ήταν το πιο πολύτιμο γρανάζι της.

Με την Τσιμπόνα κατέκτησε πρωτάθλημα Γιουγκοσλαβίας, κύπελλα, ευρωπαϊκούς τίτλους. Αλλά τα τρόπαια δεν φτάνουν για να εξηγήσουν αυτό που συνέβαινε όταν έπαιρνε την μπάλα. Ο Ντράζεν δεν σκόραρε απλώς. Έδινε την αίσθηση ότι επιτίθεται στον χρόνο, στην άμυνα, στο κοινό, στην ίδια την ιδέα του ορίου.

Ο αμείλικτος σκόρερ

Το μπάσκετ του Πέτροβιτς είχε κάτι το θεατρικό. Δεν ήταν μόνο η τεχνική. Δεν ήταν μόνο η ταχύτητα στην εκτέλεση. Ήταν η ένταση με την οποία ζούσε κάθε φάση. Έπαιζε σαν να κουβαλούσε μια αόρατη προσβολή που έπρεπε να απαντηθεί με πόντους.

Ένα σουτ του δεν ήταν ποτέ απλώς ένα σουτ. Ήταν δήλωση. Ένα τρίποντο μπροστά σε άμυνα δεν ήταν απλώς στατιστικό. Ήταν μήνυμα. Και όταν έμπαινε σε εκείνη τη δική του κατάσταση, όταν το σώμα του έβρισκε ρυθμό και το χέρι του γινόταν μηχανισμός ακρίβειας, το παιχνίδι έμοιαζε να μικραίνει γύρω του.

Το Hall of Fame τον αποκάλεσε «Μότσαρτ του παρκέ». Η φράση τού ταίριαζε όχι επειδή ο Ντράζεν ήταν «γλυκός» ή «ανάλαφρος» σαν μουσική. Αλλά επειδή είχε εκείνο το σπάνιο χάρισμα να κάνει το δύσκολο να φαίνεται αναπόφευκτο. Να παίρνει ένα σουτ που για άλλους ήταν κακή επιλογή και να το μετατρέπει σε φυσική εξέλιξη της φάσης.

Κάποτε σημείωσε 112 πόντους σε έναν αγώνα με τη φανέλα της Τσιμπόνα για το γιουγκοσλαβικό πρωτάθλημα. Το νούμερο μοιάζει σχεδόν εξωπραγματικό, σαν να ανήκει σε παιχνίδι παιδικής φαντασίας. Αλλά με τον Πέτροβιτς τέτοια πράγματα γίνονταν πιστευτά. Γιατί η υπερβολή ήταν μέρος της φύσης του.

Δεν ήταν ένας παίκτης που περίμενε να του δοθεί χώρος. Τον έπαιρνε. Δεν ήταν ένας σκόρερ που θα μπορούσε να τον αγαπήσει η άμυνα. Την τιμωρούσε. Και δεν ήταν ένας σταρ που προσπαθούσε να είναι συμπαθής. Ήθελε πρώτα να σε κερδίσει. Μετά, αν άντεχες, μπορούσες και να τον θαυμάσεις.

Η Ρεάλ, η Ευρώπη και το αίσθημα ότι δεν χωρούσε πια εδώ

Όταν πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτης το 1988, η Ευρώπη ήξερε ήδη ποιος ήταν. Δεν πήγε στην Ισπανία ως πολλά υποσχόμενος. Πήγε ως κορυφαίο «προϊόν», ως παίκτης που είχε ήδη κατακτήσει αρκετά για να θεωρεί ότι ο επόμενος ορίζοντας δεν μπορούσε να είναι ίδιος με τον προηγούμενο.

Στη Ρεάλ πρόσθεσε ακόμη έναν ευρωπαϊκό τίτλο και συνέχισε να γεμίζει γήπεδα, φύλλα αγώνα και συζητήσεις. Όμως κάτι μέσα του είχε ήδη στραφεί προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Για έναν Ευρωπαίο της εποχής εκείνης, το NBA δεν ήταν απλώς το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Ήταν ένα σχεδόν απαγορευμένο όριο. Ένας χώρος όπου οι Ευρωπαίοι συχνά αντιμετωπίζονταν ως τεχνίτες, έξυπνοι, χρήσιμοι, αλλά όχι απαραίτητα ως πρωταγωνιστές.

Ο Πέτροβιτς δεν μπορούσε να αποδεχθεί έναν τέτοιο ρόλο. Ίσως γιατί όλη του η καριέρα ήταν μια διαρκής αναζήτηση για το κάτι παραπάνω. Από το Σίμπενικ στην Τσιμπόνα. Από την Τσιμπόνα στη Ρεάλ. Από τη Ρεάλ στο NBA. Κάθε φορά το επόμενο βήμα δεν ήταν απλώς ένας ακόμη σταθμός στην καριέρα του. Ήταν μια μεγάλη πρόκληση.

Το Πόρτλαντ και το Νιου Τζέρσεϊ

Στους Portland Trail Blazers, ο Ντράζεν ήρθε για πρώτη φορά αντιμέτωπος με κάτι που δεν του ταίριαζε καθόλου: τον πάγκο. Σε μια ομάδα με γεμάτη περιφέρεια και με τον Κλάιντ Ντρέξλερ σε πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Πέτροβιτς δεν είχε τον χώρο που πίστευε ότι άξιζε. Για πολλούς παίκτες, το NBA από μόνο του θα ήταν αρκετό. Για εκείνον όχι.

Εκεί φαίνεται ίσως πιο καθαρά η ψυχολογία του. Δεν είχε πάει στην Αμερική για να λέει ότι παίζει στο NBA. Είχε πάει για να αποδείξει ότι ανήκει στους καλύτερους. Η διαφορά είναι τεράστια. Ο πρώτος στόχος θέλει υπομονή. Ο δεύτερος απαιτεί «φωτιά».

Η μεταγραφή στους New Jersey Nets το 1991 άλλαξε τα πάντα. Εκεί βρήκε χώρο. Βρήκε χρόνο. Βρήκε την ευκαιρία να βγάλει από μέσα του όσα έμοιαζαν να είχαν συσσωρευτεί στον πάγκο του Πόρτλαντ. Και τότε, οι ΗΠΑ άρχισαν να καταλαβαίνουν τι εστί Ντράζεν.

Ο Πέτροβιτς δεν ήταν απλώς «καλός για Ευρωπαίος». Ήταν καλός. Τελεία.

Οι Nets και η δικαίωση στις ΗΠΑ

Στους Nets, ο Ντράζεν έγινε αυτό που πάντα πίστευε ότι ήταν: πρωταγωνιστής. Την περίοδο 1992-93, στην τελευταία του σεζόν, είχε 22,3 πόντους κατά μέσο όρο, με 51,8% στα σουτ εντός πεδιάς και 44,9% στα τρίποντα. Αυτά δεν ήταν απλώς καλά νούμερα. Ήταν αριθμοί που έλεγαν ότι ένας Ευρωπαίος μπορούσε να σταθεί στο NBA όχι ως εξαίρεση, όχι ως εξωτικό στοιχείο, αλλά ως παίκτης πρώτης γραμμής.

Και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο μπασκετικό του αποτύπωμα. Πριν ο Ντιρκ Νοβίτσκι γίνει MVP. Πριν ο Πάου Γκασόλ σηκώσει πρωταθλήματα. Πριν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατακτήσει την κορυφή του NBA. Πριν ο Λούκα Ντόντσιτς γίνει το πρόσωπο μιας νέας ευρωπαϊκής αυτοπεποίθησης, υπήρξε ο Ντράζεν. Ένας παίκτης που έδειξε στις ΗΠΑ ότι η Ευρώπη μπορούσε να κοιτάξει στα μάτια τα «αστέρια» του κορυφαίου πρωταθλήματος του πλανήτη και να μην τυφλωθεί από τη λάμψη τους.

Το παιχνίδι του είχε κάτι που θα αναγνώριζαν όλες οι επόμενες γενιές: αυτοπεποίθηση χωρίς συμπλέγματα. Δεν πήγε στο NBA για να συμπληρώσει το ρόστερ. Πήγε για να δοξαστεί.

Το παιδί δύο πατρίδων

Η ιστορία του Πέτροβιτς είναι αδύνατο να αποκοπεί από την ιστορία της Γιουγκοσλαβίας και της Κροατίας. Έπαιξε για μια μεγάλη ενωμένη σχολή μπάσκετ, ένα από τα πιο ισχυρά μπασκετικά οικοσυστήματα που γνώρισε ποτέ η Ευρώπη. Με τη Γιουγκοσλαβία κατέκτησε μετάλλια, τίτλους, δόξα. Έζησε την εποχή μιας ομάδας που έμοιαζε να μπορεί να κοιτάξει στα μάτια οποιονδήποτε.

Και μετά, η ιστορία άλλαξε βίαια.

Η Κροατία έγινε ανεξάρτητη. Ο πόλεμος σημάδεψε τα Βαλκάνια. Οι παλιές φιλίες δοκιμάστηκαν. Οι παλιές φανέλες απέκτησαν άλλο βάρος. Ο Ντράζεν έγινε ο πρώτος αρχηγός της εθνικής Κροατίας και στη Βαρκελώνη, το 1992, οδήγησε την ομάδα του στο ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Απέναντι ήταν η Dream Team. Μάικλ Τζόρνταν, Μάτζικ Τζόνσον, Λάρι Μπερντ, Τσαρλς Μπάρκλεϊ. Μια ομάδα βγαλμένη κατευθείαν από το δωδεκάθεο του παγκόσμιου μπάσκετ. Η Κροατία δεν μπορούσε να την νικήσει. Αλλά μπορούσε να σταθεί απέναντί της. Και ο Πέτροβιτς μπορούσε να κάνει αυτό που έκανε πάντα: να παίξει χωρίς φόβο.

Αυτό τον έκανε μεγάλο. Όχι ότι δεν έχανε. Αλλά ότι ακόμη και όταν έχανε, το έκανε έχοντας δώσει τη μάχη του.

Ο σεμνός άνθρωπος και ο αδυσώπητος παίκτης

Όσοι μιλούν για τον Πέτροβιτς συχνά περιγράφουν δύο διαφορετικούς ανθρώπους. Τον ήσυχο, σχεδόν σεμνό Ντράζεν έξω από το γήπεδο. Και τον ανελέητο «Πέτρο» μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ.

Αυτή η αντίθεση είναι που κάνει τον μύθο του τόσο γοητευτικό. Δεν ήταν απλώς ένας αλαζόνας σκόρερ. Δεν ήταν απλώς ένας ευγενικός άνθρωπος. Ήταν και τα δύο, ανάλογα με το αν στα χέρια του κρατούσε την πορτοκαλί μπάλα.

Στο παρκέ είχε κάτι σχεδόν πολεμικό. Δεν έπαιζε για να συμμετέχει στην ομορφιά του παιχνιδιού. Έπαιζε για να την κατακτήσει. Το μπάσκετ του ήταν τέχνη, αλλά όχι ήρεμη τέχνη. Ήταν τέχνη με ιδρώτα, εγωισμό, νεύρα, ένταση. Σαν μουσική που παίζεται πολύ δυνατά.

Ίσως γι' αυτό τον θυμόμαστε ακόμη τόσο έντονα. Γιατί δεν ήταν απλώς σπουδαίος. Ήταν ζωντανός.

Το τελευταίο καλοκαίρι

Τον Ιούνιο του 1993, ο Ντράζεν βρισκόταν σε ένα σταυροδρόμι. Η σεζόν του με τους Nets είχε αποδείξει την αξία του, όμως το μέλλον του δεν ήταν απολύτως ξεκάθαρο. Υπήρχαν σκέψεις, συζητήσεις, φήμες για επιστροφή στην Ευρώπη. Υπήρχε και η αίσθηση ότι στο NBA δεν είχε λάβει ακόμη όλη την αναγνώριση που πίστευε ότι του άξιζε.

Αυτό κάνει το τέλος ακόμη πιο τραγικό. Δεν έφυγε μόνο ένας παίκτης στο απόγειό του. Έφυγε και μια ιστορία που είχε πολλά ακόμη κεφάλαια άγραφα. Θα έμενε στους Nets; Θα επέστρεφε στην Ευρώπη; Θα γινόταν ακόμη μεγαλύτερος στο NBA; Θα άλλαζε ακόμη πιο βαθιά την αντίληψη για τους Ευρωπαίους παίκτες;

Κανείς δεν ξέρει.

Η αθανασία ενός σουτ

Το 2002, ο Πέτροβιτς μπήκε στο Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Ήταν μια δικαίωση, αλλά και κάτι παραπάνω. Ήταν η επίσημη αναγνώριση ότι αυτό που είχε κάνει δεν αφορούσε μόνο την Ευρώπη, ούτε μόνο την Κροατία, ούτε μόνο μια γενιά που τον είδε να παίζει. Αφορούσε το ίδιο το άθλημα.

Σήμερα, το όνομά του συνεχίζει να ακούγεται κάθε φορά που συζητάμε για τους Ευρωπαίους που άλλαξαν το NBA. Όμως ο Ντράζεν δεν είναι απλώς πρόλογος σε μια ιστορία που ολοκλήρωσαν άλλοι. Είναι ένα μεγάλο και σημαντικό κεφάλαιο μόνος του.

Γιατί είχε κάτι που δεν έχουν πολλοί: την εικόνα του παίκτη που δεν υποχωρεί. Του σκόρερ που πιστεύει ότι το επόμενο σουτ θα μπει. Του ανθρώπου που έπαιξε σαν να ήξερε ότι ο χρόνος του ήταν περιορισμένος, ακόμη κι αν δεν μπορούσε να το γνωρίζει.

Η τραγωδία τον κράτησε νέο. Το μπάσκετ τον κράτησε ζωντανό.

Και κάπου ανάμεσα στα δύο γεννήθηκε ο μύθος.

Ο Ντράζεν Πέτροβιτς έφυγε σε έναν βρεγμένο δρόμο στη Γερμανία, πριν προλάβει να γεράσει, πριν προλάβει να σβήσει η φλόγα, πριν προλάβει να γίνει ανάμνηση με φυσικό τρόπο. Όμως το παιχνίδι, μερικές φορές, δεν μετρά μόνο αυτούς που έμειναν περισσότερο. Μετρά και εκείνους που πέρασαν σαν αστραπή και άφησαν πίσω τους φως.

Ο Ντράζεν ήταν τέτοιος.

Ένα σουτ που δεν έσβησε ποτέ.