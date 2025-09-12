«Ντρίπλα» της Ζωής για τον Τσίπρα για να μην «χαθεί» η Συνέντευξη Τύπου των 2 ωρών και 23 λεπτών

H Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε για πρώτη φορά αυτό που ονόμασε «κυβερνητική πρόταση - πρόγραμμα» με σειρά προτάσεων για την οικονομία και το κράτος δικαίου.

Στις ερωτήσεις που ακολούθησαν μετά από την αρχική της τοποθέτηση ακολούθησε μία έξυπνη τακτική για το κεφάλαιο «Αλέξης Τσίπρας».

Η πρώτη ερώτηση που δέχθηκε αφορούσε το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό και για το εάν η ίδια θα ανταποκριθεί στην περίπτωση που ο ίδιος τείνει χείρα φιλίας προς την Πλεύση Ελευθερίας.

«Το θέμα το έχουμε εξαντλήσει και το έχουμε βαρεθεί, το θέμα έχει εξαντληθεί και είναι βαρετό. Είμαι εδώ για να με ρωτήσετε για ό,τι άλλο θέλετε» είπε η κ. Κωνσταντοπούλου και κάπως έτσι ξεπέρασε τον «σκόπελο» Τσίπρα.

Η «ντρίπλα» δεν ήταν κακή. Άλλωστε όποια απάντηση και εάν έδινε θα έδινε τίτλο και η Συνέντευξη Τύπου θα περνούσε στα «ψιλά».

Συνολικά η Ζωή μίλησε (μαζί με τις ερωτήσεις) 2 ώρες και 23 λεπτά. Από αυτά τα 68 λεπτά ήταν η αρχική της τοποθέτηση από την οποία συγκρατώ:

Κατάργηση νόμου περί ευθύνης υπουργών

Κατάργηση βουλευτικής ασυλίας

«Λαϊκή δικαιοσύνη» με μεικτά ορκωτά δικαστήρια σε όλα τα στάδια της δικαιοσύνης

Ολική κατάργηση του ΕΝΦΙΑ

Επαναφορά 13ου μισθού

Κατάργηση ΦΠΑ σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης

Κατάργηση «εποχικότητας» και «προσωρινότητας» στο δημόσιο