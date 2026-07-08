«Ντροπή, όχι με τα λεφτά μου»: Οργή στην Αλβανία για τη χρηματοδότηση της συναυλίας του Κάνιε Γουέστ

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Αλβανία η απόφαση της κυβέρνησης να διαθέσει 4 εκατομμύρια ευρώ για τη διοργάνωση της συναυλίας του Αμερικανού ράπερ Κάνιε Γουέστ, με τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα να υπερασπίζεται τη χρηματοδότηση, παρά την έντονη κριτική που δέχεται.

Η συναυλία έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουλίου, σε στάδιο που κατασκευάστηκε ειδικά για την εκδήλωση στα Τίρανα.

Kanye West Stadium in Albania🇦🇱 almost done pic.twitter.com/XoExBWbJqD — Kruja Chronicles (@FilteredZero) July 7, 2026

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Αλβανός πρωθυπουργός εξήγησε ότι η κυβέρνηση προχώρησε στην έκτακτη χρηματοδότηση προκειμένου να αποφευχθεί η ακύρωση της συναυλίας και η δυσφήμιση της χώρας.

«Διαθέσαμε τέσσερα εκατομμύρια ευρώ την τελευταία στιγμή ώστε να αποφευχθεί ο διασυρμός της Αλβανίας στα μάτια σχεδόν 25.000 επισκεπτών από 80 χώρες, οι οποίοι είχαν ήδη αγοράσει εισιτήρια για να δουν τον Κάνιε Γουέστ, ενώ πολλοί άλλοι ανησυχούσαν για το ενδεχόμενο ακύρωσης της συναυλίας», ανέφερε.

Ο Ράμα υποστήριξε ακόμη ότι η διοργάνωση αναμένεται να αποφέρει τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ στην αλβανική οικονομία, επικαλούμενος τη σημαντική αύξηση των κρατήσεων σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα.

Οι αντιδράσεις για τον Κάνιε Γουέστ

Η απόφαση της κυβέρνησης έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, τόσο λόγω του ύψους της κρατικής χρηματοδότησης όσο και εξαιτίας του ίδιου του καλλιτέχνη.

Ο Κάνιε Γουέστ, γνωστός και ως Ye, έχει βρεθεί στο επίκεντρο έντονης κριτικής μετά τις επανειλημμένες δηλώσεις του με τις οποίες εξήρε τον Αδόλφο Χίτλερ, αλλά και εξαιτίας περιεχομένου με ναζιστικά σύμβολα που φιλοξενήθηκε στον ιστότοπό του.

Εξαιτίας αυτών των τοποθετήσεων, εμφανίσεις του σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες ακυρώθηκαν το φετινό καλοκαίρι.

«Η Αλβανία διασύρεται»

Η ανάρτηση του Έντι Ράμα στο Facebook συγκέντρωσε εκατοντάδες αρνητικά σχόλια.

«Η Αλβανία διασύρεται όταν υποδέχεται έναν τραγουδιστή που θαυμάζει τον Χίτλερ», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Ντροπή, όχι με τα λεφτά μου».

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης στην Αλβανία.

Από τα τέλη Μαΐου πραγματοποιούνται σχεδόν καθημερινές διαδηλώσεις στα Τίρανα κατά του σχεδίου ανέγερσης πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος σε προστατευόμενη περιοχή της νοτιοδυτικής χώρας.

Το έργο συνδέεται με την κόρη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα Τραμπ, και τον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ. Οι διαδηλωτές καταγγέλλουν φαινόμενα διαφθοράς στους κόλπους της αλβανικής κυβέρνησης και ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.