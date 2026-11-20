Ο Φοβερός και τρομερός Ταϊρίκ Τζόουνς στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στη Sunel Arena, αφού έβαλε στην «τσέπη» του τον Έντι Ταβάρες, είπε να γίνει Βεζένκοφ και να σκοράρει στο φινάλε. Βέβαια το έκανε στο ημίχρονο και όχι στο τέλος του παιχνιδιού.

Στα 12 λεπτά που αγωνίστηκε «μέτρησε» 10 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 κλεψίματα, βάζοντας το λιθαράκι του και στα μετόπισθεν της ομάδας του.

Ο Αμερικανός σέντερ πήρε την πάσα στη μέση του γηπέδου και παρότι είδε 1.4, δε φοβήθηκε και «εν ψυχρώ» το έβαλε με ταμπλό για να φτάσει τη διαφορά στο +17.

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