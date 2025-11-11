ΝΒΑ: Επιστροφή στις νίκες για τους Μπακς με «μαγικό» Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για ακόμη ένα ματς ο ηγέτης των Μπακς. Τα «ελάφια» επικράτησαν 116-114 των Μάβερικς στο Ντάλας και επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα μετά την εντός έδρας απώλεια από τους Ρόκετς.



Ο Έλληνας σούπερ σταρ της ομάδας του Ντοκ Ρίβερς ήταν εντυπωσιακός με 30 πόντους, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 τάπες. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέτυχε τους μισούς πόντους (15) στην τέταρτη περίοδο, τη στιγμή που η ομάδα του τον είχε περισσότερο ανάγκη. Οι Μπακς ανέκαμψαν στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, όταν βρέθηκαν να χάνουν 92-79 με δύο πόντους του Ουάσινγκτον 10:35 πριν το φινάλε του ματς.



Οι πρωταθλητές του 2021 μείωσαν αρχικά στους πέντε πόντους (92-87) με τον Αντετοκούνμπο και στη συνέχεια δύο τρίποντα του Πόρτις έφεραν τους Μπακς σε απόσταση εντός πόντου. Με επτά πόντους του Αντετοκούνμπο σε ένα περίπου λεπτό οι Μπακς έφεραν την κατάσταση υπέρ τους (102-108) πέντε περίπου λεπτά πριν το φινάλε του ματς.



Η ομάδα του Τζέισον Κιντ, όμως, δεν κατέθεσε τα όπλα και με σερί 7-0 έφτασε στο 109-108 με τον Κούπερ Φλάγκ. Ο Κούζμα και ο Ρόλινς διαμόρφωσαν το 113-116 στα 15 δεύτερα πριν το φινάλε του ματς. Ο Ουάσινγκτον είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει αφού ο Αντετοκούνμπο υπέπεσε σε φάουλ σε μία απελπισμένη προσπάθεια για τρίποντο του παίκτη του Ντάλας.





Ο 27χρονος φόργουορντ ευστόχησε στην πρώτη βολή, αλλά έχασε τη δεύτερη και αστόχησε σκοπίμως στην τρίτη. Η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Μπόμπι Πόρτις κι εκεί τελείωσαν όλα. Οι Μπακς ανέβηκαν στο 7-4 στην Ανατολή και οι Μάβερικς υποχώρησαν στο 3-8 στη βαθμολογία της Δύσης.



Εκτός του Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μπακς είχαν σε σπουδαίο βράδυ τον Κάιλ Κούζμα που τελείωσε τον αγώνα με 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Ο Κούπερ Φλαγκ, Νο.1 του draft είχε 26 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ.





Ο Άντονι Ντέιβις δεν αγωνίστηκε σε έκτο συνεχόμενο ματς για τους Μάβερικς λόγω τραυματισμού στην αριστερή γάμπα. Ο προπονητής των Μάβερικς, Τζέισον Κιντ, δήλωσε ότι ο Ντέιβις σημειώνει πρόοδο χωρίς να δώσει χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του.



Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για τους Μπακς είναι στη Σάρλοτ εναντίων των Χόρνετς. Οι Μάβερικς υποδέχονται τους Σανς.



Τα δωδεκάλεπτα: 31-27, 57-53, 88-79, 114-116