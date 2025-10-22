ΝΒΑ: Με το δεξί οι Θάντερ σε αγώνα «θρίλερ» με τους Ρόκετς - «Διπλό» των Γουόριορς στο Λος Άντζελες

Η βραδιά ήταν εορταστική στην Οκλαχόμα Σίτι. Οι Θάντερ παρέλαβαν τα δαχτυλίδια των πρωταθλητών και θα έπαιζαν για πρώτη φορά μπροστά στο κοινό τους ως πρωταθλητές και ως η ομάδα που όλοι θέλουν να κερδίσουν. Μια συνθήκη που βάζει επιπλέον πίεση στο παιχνίδι τους, αλλά ταυτόχρονα δείχνει την εξέλιξή τους με το πέρας των ετών.



Οι Χιούστον Ρόκετς από την άλλη έχτισαν μια νέα super team με σκοπό να εκθρονίσουν τους Θάντερ, στην επιστροφή του Κέβιν Ντουράντ στην OKC ως αντίπαλος για ακόμα μια φορά. Στην πρεμιέρα της σεζόν έδειξαν πως έχουν όλα τα φόντα για να το καταφέρουν, όμως στο τέλος «μίλησε» η καρδιά του πρωταθλητή και η ποιότητα του Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.



Με το παιχνίδι στην κόψη του ξυραφιού και με τα πάντα να κρέμονται από μια λεπτή κλωστή, ο Καναδός σούπερ σταρ κέρδισε φάουλ, 2'' πριν από το τέλος της δεύτερης παράτασης και με 2/2 βολές διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, καθώς το σουτ του Τζαμπάρι Πάρκερ τζούνιορ στην εκπνοή δεν βρήκε στόχο για την ομάδα του Τέξας.









Για να φτάσουμε εδώ χρειάστηκε αρχικά ένα καλάθι του SGA στο τέλος της κανονικής διάρκειας, που έγραψε το 104-104, 3'' πριν από το τέλος της κανονικής διάρκειας, με τον Σενγκούν να αστοχεί στην εκπνοή του αγώνα. Στην πρώτη παράταση οι Θάντερ προηγήθηκαν με τρίποντο του Χόλμγκρεν 1:15 για το τέλος με 115-111, όμως οι Ρόκετς αντέδρασαν και χάρη σε καλάθι του Σενγκούν 9'' πριν από το τέλος, το παιχνίδι πήγε στην δεύτερη παράταση (115-115), εκεί όπου «μίλησε» η ποιότητα του Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ.



Έτσι, οι Θάντερ έμειναν... ζωντανοί στο φινάλε και μπήκαν με το δεξί στη σεζόν (125-124), δείχνοντας πως είναι... υποψιασμένοι για τις προκλήσεις που θα έχουν στον ορίζοντα. Σε ένα παιχνίδι που δεν αγωνίστηκε ο Τζέιλεν Ουίλιαμς, ο οποίος λόγω τραυματισμού θα χάσει τη εκκίνηση της σεζόν.

«Άλωση» του Λος Άντζελες από την παρέα του Κάρι

Η φετινή Δύση μοιάζει να είναι πιο ανταγωνιστική από ποτέ τα τελευταία χρόνια και οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς όχι απλώς δεν είναι κομπάρσοι, αλλά έδειξαν στην πρεμιέρα της σεζόν πως θα είναι ανάμεσα στις ομάδες που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν και έχουν όλα τα φόντα να το κάνουν.





Η ομάδα του Στιβ Κερ αντιμετώπισε τους Λος Άντζελες Λέικερς, στην Crypto.com Arena, σε ένα παιχνίδι που ο ΛεΜπρόν Τζέιμς βρισκόταν στην άκρη του πάγκου, λόγω τραυματισμού και έχοντας τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά κατάφεραν να φτάσουν στη νίκη και να στείλουν μήνυμα πως και φέτος είναι πολύ δυνατοί και έχουν όλα τα φόντα να πάνε μακριά στη σεζόν.



Οι «πολεμιστές» έτρεξαν στο γήπεδο και πήραν αρκετούς πόντους από αιφνιδιασμό (13), την ώρα που οι Λέικερς παρά τα λάθη των Ουίριορς (18) δεν βρήκαν διαδρόμους στο τρανζίσιον, σκοράροντας μόλις 6 πόντους από αιφνιδιασμό. Κάτι που βοήθησε την ομάδα από την Bay Area να χτίσει προβάδισμα, να πάρει τα ηνία και σταδιακά να συντηρήσει διαφορά, που έφτανε σε διψήφια επίπεδα στο δεύτερο μέρος. Τελικά, κατάφεραν να επικρατήσουν με 119-109 και να αρχίσουν με τον καλύτερο τρόπο την φετινή σεζόν.