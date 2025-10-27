ΝΒΑ: Ο «40άρης» Αντετοκούμπο δεν ήταν αρκετός για τους Μπακς που λύγισαν από τους Καβαλίερς

Την πρώτη τους ήττα στο φετινό πρωτάθλημα υπέστησαν οι Μπακς. Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο λύγισε (118-113) στην έδρα των Κλίβελαντ Καβαλίερς, παρά την τρομερή εμφάνιση του Έλληνα σούπερ σταρ.



Ο Greek Freak τελείωσε τον αγώνα με 40 πόντους, 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ, όντας και πάλι ο ηγέτης των Μπακς. Η ομάδα του Ντοκ Ρίβερς είναι στο 2-1, όπως και οι Καβαλίερς.

Ο αγώνας ήταν αμφίρροπος με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα. Με διαδοχικούς πόντους του Μόμπλεϊ, οι Καβαλίερς πήραν διάφορα εννέα πόντων (65-56) στο φινάλε της δεύτερης περιόδου . Με νέο σερί, η ομάδα του Κλίβελαντ έφτασε στο +18 (81-63) με δύο εύστοχες βολές του Μόμπλεϊ.



Οι γηπεδούχοι, όμως, δεν το έβαλαν κάτω και πετυχαίνοντας 12 διαδοχικούς πόντους μείωσαν την απόσταση στον έναν για το 83-82 με τον Πρινς. Οι Μπακς ισοφάρισαν 98-98 με τον Ρόλινς δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Οι Καβς, όμως, βρήκαν επτά διαδοχικούς πόντους με τον Μίτσελ, τον Μπολ και τον Χάντερ, χωρίς η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο να έχει αυτή τη φορά απάντηση.



Το τελικό 118-113 διαμορφώθηκε με δύο εύστοχες βολές του Μόμπλεϊ στο φινάλε. Οι νικητές είχαν μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ντόνοβαν Μίτσελ που τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Έβαν Μόμπλεϊ είχε 23 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Για τους Μπακς, εκτός του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ξεχώρισε ο Έι Τζέι Γκριν με 20 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.



Τα δωδεκάλεπτα: 29-31, 65-56, 86-84, 118-113