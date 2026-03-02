ΝΒΑ: Συνεχίζεται ο κατήφορος των Μπακς - Ήττα από τους Μπουλς και εκτός play-in

Το παιχνίδι των Μιλγουόκι Μπακς κόντρα στους Σικάγο Μπουλς σηματοδότησε την 15η σερί αναμέτρηση που βρίσκεται εκτός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λόγω τραυματισμού. Και το παιχνίδι για τα «Ελάφια», συνοδεύτηκε από μια καταδικαστική ήττα με 120-97.

Μια ήττα η οποία ήρθε με κάκιστη επίδοση της ομάδας του Ουισκόνσιν στο δεύτερο ημίχρονο. Τα «Ελάφια», δέχθηκαν ένα σερί 27-0 στο πιο κρίσιμο σημείο της αναμέτρησης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα, να πάρει η διαφορά αυτή τη μορφή την οποία είχε το τελικό σκορ. Οι Μπουλς, είχαν να νικήσουν σε παιχνίδι από τις 31 Ιανουαρίου, έχοντας χάσει σερί 11 παιχνίδια των Φεβρουάριο, ολοκληρώνοντας έτσι μια από τις χειρότερες... κοιλιές στην ιστορία του franchise με αυτό το αποτέλεσμα.

Ο Τζος Γκίντι, είχε το 15ο triple-double του με τη φανέλα των «Ταύρων», έχοντας 20 πόντους, 14 ριμπάουντ και 10 τελικές πάσες. Με αυτή την επίδοση, έφτασε στη δεύτερη θέση των περισσότερων triple-double με την ομάδα του Ιλινόις, ξεπερνώτας τον θρυλικό Σκότι Πίπεν. Ο οποίος βρέθηκε μάλιστα στο γήπεδο και είδε από δια ζώσης να... χάνει τη θέση του.

Από πλευράς Μπακς, ξεχώρισε μονάχα ο Μπόμπι Πόρτις, ο οποίος είχε 18 πόντους, ενώ σε γενικές γραμμές το παιχνίδι πήγαινε ακριβώς όπως το ήθελε το Σικάγο. Τα «Ελάφια» σκόραραν σε άθλια ποσοστά, αστόχησαν σε 17 σερί προσπάθειες και εν τέλει γνώρισαν μια ήττα η οποία τους βγάζει εκτός θέσεων των Play-in της Ανατολικής Περιφέρειας.

Πλέον, οι Μιλγουόκι Μπακς, βρίσκονται στην 11η θέση της Ανατολής, με ρεκόρ 26-33, πίσω από τους Χόρνετς (30-31) και τους Χοκς (31-31) και μόλις μια νίκη μπροστά από τους Μπουλς. Και το «τρένο» για την post-season, δείχνει να απομακρύνεται...