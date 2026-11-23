Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος παραιτήθηκε από την εταιρεία στις 12 Νοεμβρίου, θα επανέλθει στη θέση του επικεφαλής της.

Η απόφαση τίθεται σε ισχύ αμέσως, ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

«Το διοικητικό συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα την επαναφορά του κ. Χουάνγκ μετά από μια σειρά συζητήσεων και συναντήσεων με τον ίδιο, στο πλαίσιο των οποίων το διοικητικό συμβούλιο έμεινε ικανοποιημένο από την ειλικρίνεια και την ικανότητα του κ. Χουάνγκ να ηγηθεί της Nvidia. Στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης της απόφασης, το διοικητικό συμβούλιο έλαβε επίσης ενημέρωση από ανώτατα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης. Με βάση τα στοιχεία που του παρασχέθηκαν, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επαναφορά του Χουάνγκ δεν συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ».

Η αιφνιδιαστική αυτή κίνηση προκάλεσε άνοδο της μετοχής της Nvidia κατά 30%, γεγονός που με τη σειρά του οδήγησε τον δείκτη S&P 500 να ανοίξει με άνοδο σχεδόν 4%.

«Είναι τιμή μου που επιστρέφω στην Nvidia ώστε να ηγηθώ μιας από τις πιο σημαντικές εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο, στην αρχή της νέας βιομηχανικής επανάστασης», δήλωσε ο Χουάνγκ σε ανακοίνωσή του.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι ο ίδιος είχε εκφράσει την προθυμία του να επιστρέψει στη θέση του CEO, στις πρώτες δηλώσεις του μετά την παραίτησή του στη σκιά των αποκαλύψεων για εξωσυγικές σχέσεις που διατηρούσε με Κινέζα φερόμενη κατάσκοπο αλλά και με γυναίκες υπαλλήλους της εταιρείας.

«Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει ότι η επιστροφή μου είναι προς το βέλτιστο συμφέρον των μετόχων μας, των εργαζομένων μας, της εταιρείας και της Αμερικής, θα ήταν τιμή μου να ανταποκριθώ σε αυτά τα καλέσματα και να επιστρέψω ως CEO», έγραψε ο ιδρυτής του τεχνολογικού κολοσσού, με επίσημα «χείλη», πάντως, να απορρίπτουν τότε αυτό το ενδεχόμενο.