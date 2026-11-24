Μια εργαζόμενη έτρεξε να τον αγκαλιάσει, εκατοντάδες συνάδελφοί της φώναζαν το όνομά του και ο ισχυρός άνδρας της Nvidia υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει καλύτερος. Η πρώτη ημέρα του Τζένσεν Χουάνγκ στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, μετά την επαναφορά του στη θέση του CEO, εξελίχθηκε σε ένα ασυνήθιστο σκηνικό αποθέωσης, μόλις 11 ημέρες μετά την παραίτησή του.

Το βίντεο από την επιστροφή του κάνει τον γύρο των κοινωνικών δικτύων. Στα πλάνα, ο 63χρονος συνιδρυτής της Nvidia εμφανίζεται μπροστά σε ένα μεγάλο πλήθος εργαζομένων, όταν μια γυναίκα ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους, κινείται γρήγορα προς το μέρος του και τον αγκαλιάζει θερμά.

Γύρω τους, οι εργαζόμενοι χειροκροτούν και φωνάζουν ρυθμικά «Jensen! Jensen! Jensen!», ενώ ακούγεται και η φράση «We love you, Jensen!». Η υποδοχή θύμιζε περισσότερο επιστροφή σταρ παρά την πρώτη ημέρα ενός διευθύνοντος συμβούλου μετά από μια ιδιαίτερα ταραχώδη εταιρική κρίση.

HILARIOUS: Nvidia CEO Jensen Huang on his first day back after being reinstated: “This is my first day of work. I don't have a computer, so the IT department is going to give me a new PC. I'm hoping it's an RTX Spark.”



“I want to thank all of you. I'm terribly sorry for putting… — RedWave Press (@RedWavePress) November 23, 2026

Η ατάκα για τον υπολογιστή και η υπόσχεση για μια δεύτερη ευκαιρία

Ο Χουάνγκ επέλεξε αρχικά να αντιμετωπίσει την ατμόσφαιρα με χιούμορ. Απευθυνόμενος στους εργαζομένους, αστειεύτηκε ότι αυτή ήταν η πρώτη ημέρα της δουλειάς του και ότι δεν είχε ακόμη υπολογιστή.

«Το τμήμα IT θα μου δώσει έναν καινούργιο υπολογιστή. Ελπίζω να είναι ένας RTX Spark», είπε, προκαλώντας γέλια στο συγκεντρωμένο πλήθος.

Ωστόσο, η διάθεση άλλαξε όταν αναφέρθηκε στις εξελίξεις των προηγούμενων ημερών. Ο επικεφαλής της Nvidia δεν απέφυγε να αναγνωρίσει ότι η υπόθεση είχε επηρεάσει και τους ανθρώπους της εταιρείας.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Λυπάμαι πραγματικά που σας έβαλα όλους σε αυτή τη διαδικασία. Έκανα πολύ σοβαρά λάθη και θα προσπαθήσω να επιστρέψω», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τους εργαζομένους για τη στήριξή τους και έδωσε τη δική του υπόσχεση: Σας ευχαριστώ όλους για τη δεύτερη ευκαιρία. Θα γίνω καλύτερος CEO τη δεύτερη φορά».

Η φράση του έγινε ένα από τα χαρακτηριστικότερα στιγμιότυπα της επιστροφής του.

Η παραίτηση, η καταγγελλόμενη σχέση και το θρίλερ με την Κίνα

Πίσω από τις εικόνες ενθουσιασμού κρύβεται μια υπόθεση που προκάλεσε έντονες αναταράξεις στην κορυφή μιας από τις ισχυρότερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ είχε αποχωρήσει στις 12 Νοεμβρίου από τις θέσεις του προέδρου, διευθύνοντος συμβούλου και μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia, έπειτα από δημοσιεύματα για εξωσυζυγική σχέση του με γυναίκα που φέρεται να είχε απασχολήσει τις αμερικανικές αρχές για πιθανές διασυνδέσεις με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο ίδιος είχε παραδεχθεί την εξωσυζυγική σχέση, ενώ η υπόθεση απέκτησε ευρύτερες διαστάσεις λόγω των ερωτημάτων για ενδεχόμενη εμπλοκή ξένης υπηρεσίας πληροφοριών.

Στις 23 Νοεμβρίου, ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia αποφάσισε ομόφωνα να τον επαναφέρει στα καθήκοντά του, έπειτα από διαβουλεύσεις και επαφές με ανώτατους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η επιστροφή του ήρθε μόλις 11 ημέρες μετά την αποχώρησή του, σε μια ανατροπή που τράβηξε την προσοχή της διεθνούς τεχνολογικής και πολιτικής σκηνής.

Η παρέμβαση Τραμπ και τα ερωτήματα που παραμένουν

Καθοριστικό ρόλο στο παρασκήνιο της επιστροφής έπαιξε και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν έκρυψε την υποστήριξή του προς τον επικεφαλής της Nvidia.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε επικοινωνήσει με το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, υποστηρίζοντας πως ο Χουάνγκ δεν είχε κάνει κάτι επιλήψιμο και εκφράζοντας την πεποίθηση ότι έπρεπε να επιστρέψει.

Παρά την ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Η εσωτερική έρευνα της Nvidia συνεχίζεται, ενώ η διαχείριση των ερωτημάτων για την εθνική ασφάλεια έχει προκαλέσει αντιδράσεις στις ΗΠΑ.

Μάλιστα, επικεφαλής τριών επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων έχουν ανακοινώσει ότι ο Χουάνγκ και ο γενικός νομικός σύμβουλος της εταιρείας, Tim Teter, αναμένεται να καταθέσουν στις 1 και 2 Δεκεμβρίου αντίστοιχα.

Έτσι, ενώ οι εργαζόμενοι υποδέχθηκαν τον επικεφαλής τους με αγκαλιές και χειροκροτήματα, η επιστροφή του δεν σηματοδοτεί απαραίτητα και το τέλος της κρίσης.

Για τον Τζένσεν Χουάνγκ, η δεύτερη ευκαιρία έχει ήδη δοθεί. Το αν θα καταφέρει να αφήσει πίσω του τις σκιές των τελευταίων ημερών είναι ένα διαφορετικό στοίχημα.