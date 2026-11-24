Λίγο πριν επιστρέψει στα καθήκοντά του, ο επικεφαλής της Nvidia φέρεται να αποκάλυψε στο διοικητικό συμβούλιο ότι είχε και άλλες εξωσυζυγικές σχέσεις, πέρα από εκείνες που είχαν ήδη γίνει γνωστές.

Ο ακριβής αριθμός των σχέσεων που φέρεται να παραδέχθηκε ο Τζένσεν Χουάνγκ στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν έχει γίνει γνωστός. Οι νέες πληροφορίες, ωστόσο, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο οι σχέσεις να ήταν περισσότερες από τρεις.

Το θέμα συζητήθηκε σε πολύωρη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026, μία ημέρα πριν από την επιστροφή του Χουάνγκ στη θέση του CEO.

Η συνάντηση με το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia

Όπως αναφέρει η New York Post, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου συναντήθηκαν με τον Τζένσεν Χουάνγκ το απόγευμα της Κυριακής και συζήτησαν για αρκετές ώρες την υπόθεση που είχε οδηγήσει στην προσωρινή αποχώρησή του.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Χουάνγκ φέρεται να μίλησε και για επιπλέον εξωσυζυγικές σχέσεις, οι οποίες μέχρι τότε δεν είχαν αναφερθεί δημοσίως. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξέφρασε τη μεταμέλειά του για τη συμπεριφορά του. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε μόλις μία ημέρα πριν από την επίσημη επιστροφή του στα ηνία της Nvidia.

Οι σχέσεις που αποκαλύφθηκαν

Η υπόθεση γύρω από τον Τζένσεν Χουάνγκ είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις μετά τις πληροφορίες για τη σχέση του με την Αλίς Χουάνγκ, Κινέζα επιχειρηματία και πρώην στέλεχος της Megaspeed, εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη που είχε συνεργασία με τη Nvidia.

Η Αλίς Χουάνγκ έχει βρεθεί στο επίκεντρο ισχυρισμών περί πιθανής κατασκοπευτικής δράσης υπέρ της Κίνας, τους οποίους το Πεκίνο έχει απορρίψει. Στη συνέχεια ήρθαν στο φως πληροφορίες για άλλες φερόμενες σχέσεις του επικεφαλής της Nvidia.

Μία από αυτές αφορούσε την Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρο της Nvidia στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, η οποία φέρεται να είχε σχέση με τον Χουάνγκ και να υπαγόταν απευθείας σε εκείνον. Ακολούθησε δημοσίευμα που έκανε λόγο για ακόμη μία στενή προσωπική σχέση του με εργαζόμενη της Nvidia, η οποία δεν κατονομάστηκε.

Έτσι, οι σχέσεις που είχαν αναφερθεί δημόσια έφτασαν τις τρεις. Νέες πληροφορίες ωστόσο, δείχνουν ότι ο αριθμός ενδέχεται να ήταν μεγαλύτερος, χωρίς να έχει γίνει γνωστό πόσες ακριβώς σχέσεις αποκάλυψε ο Χουάνγκ στο διοικητικό συμβούλιο.

«Λυπάμαι πραγματικά»

Ο Τζένσεν Χουάνγκ επέστρεψε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 στη θέση του CEO της Nvidia και η υποδοχή από τους εργαζομένους ήταν ιδιαίτερα θερμή. Το προσωπικό τον υποδέχθηκε με χειροκροτήματα και φωνάζοντας:

«Σε αγαπάμε Τζένσεν, καλώς ήρθες». Απευθυνόμενος στους εργαζομένους, ο Χουάνγκ ζήτησε συγγνώμη για την αναστάτωση που προκάλεσε η υπόθεση και παραδέχθηκε ότι έκανε σοβαρά λάθη.

«Λυπάμαι πραγματικά που σας έβαλα όλους σε αυτή τη διαδικασία. Έχω κάνει κάποια πολύ σοβαρά λάθη και θα προσπαθήσω να επανέλθω», ανέφερε. Ο CEO της Nvidia ευχαρίστησε το προσωπικό για τη δεύτερη ευκαιρία που του έδωσε και υπογράμμισε ότι θα προσπαθήσει να γίνει καλύτερος επικεφαλής της εταιρείας.