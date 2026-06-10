Νύχτα-κόλαση στο Μπέλφαστ: Ανεξέλεγκτο κύμα βίας μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό

Σκηνές πρωτοφανούς έντασης και ρατσιστικής βίας με εμπρησμούς και καταστροφές περιουσιών κατά μεταναστών καταγράφηκαν το βράδυ της Τρίτης (9/6) στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, λίγες ώρες αφότου απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον 30χρονο Σουδανό για απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα στη μέση του δρόμου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, ενώπιον της Δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί την Τετάρτη (10/6) ο υπήκοος Σουδάν, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ σε βάρος του έχουν επίσης απαγγελθεί, επίσης, κατηγορίες για κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε δημόσιο χώρο και για απειλές θανάτου.

Θύμα της επίθεσης είναι άνδρας περίπου 40 ετών, ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση φέροντας τραύματα στα μάτια, τον αυχένα και την πλάτη με το περιστατικό να εκτυλίζεται στην οδό Kinnaird λίγο μετά τις 22:30 τοπική ώρα.

Βίντεο που διακινήθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν, με ομάδα πολιτών, ανάμεσά τους και άτομο που κρατούσε ρόπαλο χόκεϊ, να ακινητοποιεί τον φερόμενο δράστη μέχρι την άφιξη των αστυνομικών δυνάμεων.

Reuters

Κλιμάκωση της έντασης

Η Αστυνομική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας (PSNI) απηύθυνε επανειλημμένες εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση, καθώς σποραδικά αλλά εκτεταμένα επεισόδια ξέσπασαν σε πολλές πόλεις και κοινότητες. Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε Λοντοντέρι, Άντριμ, Νιούταουνάμπι, Μπαλιμένα, Μπάνγκορ και Μπέλφαστ.

Παρότι ορισμένες κινητοποιήσεις παρέμειναν ειρηνικές, σε αρκετές περιπτώσεις η κατάσταση εκτροχιάστηκε. Κάτοικοι περιέγραψαν σκηνές χάους, με μασκοφόρες ομάδες να προκαλούν εκτεταμένες φθορές και να βάζουν φωτιά σε οχήματα, με αποτέλεσμα οι φλόγες να επεκταθούν σε κατοικίες.

Στη λεωφόρο Newtownards, περίπου 100 άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια και καταστήματα. Σύμφωνα με τον ηγέτη του Ulster Unionist Party, Jon Burrows, μεγάλο μέρος των συμμετεχόντων ήταν νεαρής ηλικίας.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων πυρπολήθηκαν κάδοι απορριμμάτων και λεωφορείο της εταιρείας Translink, η οποία ανακοίνωσε την αναστολή των δρομολογίων της, καταδικάζοντας παράλληλα τις επιθέσεις.

«Δεν υπάρχει χώρος για τραμπούκους»

Η υπουργός Δικαιοσύνης Naomi Long καταδίκασε απερίφραστα τα γεγονότα, δηλώνοντας πως «δεν υπάρχει χώρος για μασκοφόρους τραμπούκους στη Βόρεια Ιρλανδία», ενώ υπογράμμισε ότι «το μίσος δεν μπορεί να επικρατήσει».

Από την πλευρά του, ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας Ryan Henderson κάλεσε πρόσωπα με επιρροή στις τοπικές κοινωνίες να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση της έντασης και να αποτρέψουν νέες εκδηλώσεις βίας.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας γνωστοποίησε ότι ανταποκρίθηκε σε 62 περιστατικά μέσα σε ένα βράδυ, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του Μπέλφαστ, κινητοποιώντας επιπλέον 21 πυροσβεστικά οχήματα.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Jon Boutcher προανήγγειλε αυξημένη παρουσία δυνάμεων ασφαλείας στους δρόμους τις επόμενες ημέρες, καθώς οι αρχές επιχειρούν να αποτρέψουν νέα έκρηξη επεισοδίων.

Καταγγελίες για ρατσιστικές επιθέσεις

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι αναφορές για στοχοποίηση μεταναστών και μειονοτικών κοινοτήτων. Ο πάστορας Jack McKee κατήγγειλε ότι οικογένειες που ζουν επί δύο δεκαετίες στην περιοχή αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους «επειδή είναι μαύροι», εκφράζοντας έντονη απογοήτευση για την τροπή που πήραν τα γεγονότα.

Παράλληλα, δύο αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν στο Νιούταουνάμπι, ενώ περιπολικό καταστράφηκε ολοσχερώς από φωτιά στο Πορτάνταουν. Στόχος επιθέσεων έγινε και κουρείο τουρκικής ιδιοκτησίας στην κομητεία Άντριμ.

The far right in Belfast are attacking homes that belong to black and brown people including families.



Children are living in fear as they attack with bricks, sticks and other objects.



Where’s the police?



Keir Starmer and Shabana Mahmood. - WE FEEL UNSAFE pic.twitter.com/qUmCraFMA2 — Zara Hussain (@zarahussain999) June 9, 2026

Ο υπουργός για τη Βόρεια Ιρλανδία Hilary Benn έκανε λόγο για πράξεις «καταστροφής και βαρβαρότητας» που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν υπό καμία συνθήκη.

Ενιαίο μέτωπο καταδίκης από τα πολιτικά κόμματα

Οι ηγέτες των πέντε μεγαλύτερων κομμάτων της Βόρειας Ιρλανδίας εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, εκφράζοντας ενότητα απέναντι στη βία και καταδικάζοντας απερίφραστα τα επεισόδια.

Η πρωθυπουργός Michelle O’Neill χαρακτήρισε τις επιθέσεις «απροκάλυπτη τραμπούκικη συμπεριφορά», τονίζοντας ότι, όσο αποτρόπαιη κι αν ήταν η αρχική επίθεση στο βόρειο Μπέλφαστ, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για στοχοποίηση αθώων πολιτών.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η αναπληρώτρια πρωθυπουργός Emma Little-Pengelly κάλεσε τους πολίτες να εκφράσουν τις απόψεις τους ειρηνικά, επισημαίνοντας ότι «η βία δεν υπηρετεί καμία υπόθεση, την υπονομεύει».

Το προφίλ του κατηγορούμενου

Αρχικά η αστυνομία είχε αναφέρει ότι ο ύποπτος ήταν σομαλικής καταγωγής, ωστόσο αργότερα διευκρινίστηκε πως πρόκειται για Σουδανό υπήκοο. Στο σημείο της επίθεσης εντοπίστηκε μαχαίρι κουζίνας, το οποίο εξετάζεται ως το όπλο που χρησιμοποιήθηκε.

Σύμφωνα με το βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών, ο κατηγορούμενος διαθέτει άδεια παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο έως το 2028. Εισήλθε στη χώρα το 2023 και έλαβε καθεστώς πρόσφυγα την ίδια χρονιά.

Όπως αποκάλυψε ο αρχηγός της αστυνομίας Jon Boutcher, ο 30χρονος ταξίδεψε από το Σουδάν στο Παρίσι, στη συνέχεια αεροπορικώς στο Δουβλίνο και από εκεί οδικώς στο Μπέλφαστ, όπου υπέβαλε αίτηση ασύλου στις 10 Φεβρουαρίου 2023. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι δεν υπήρχε προηγούμενο ποινικό ή αστυνομικό ιστορικό, ούτε καταγραφή του σε βάσεις δεδομένων εθνικής ασφάλειας.