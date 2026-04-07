Νύχτα τρόμου στην Πάτρα: «Βροχή» από σφαίρες σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών - Στο νοσοκομείο 22χρονος

Σκηνές ωμής βίας εκτυλίχθηκαν νωρίς τα ξημερώματα της Τρίτης (7/4) στην Πάτρα, με πυροβολισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός νεαρού άνδρα, σε ένα επεισόδιο που παραπέμπει ευθέως σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών στον χώρο της νύχτας και των ναρκωτικών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του tempo24, το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 02:30 τα ξημερώματα, στην περιοχή Σουλίου Πατρών, όπου φέρεται να είχε δοθεί «ραντεβού» μεταξύ περίπου δέκα ατόμων.

Η κατάσταση ξέφυγε μέσα σε δευτερόλεπτα, όταν, κατά τις ίδιες πληροφορίες, προκλήθηκε έντονη παρεξήγηση μεταξύ των εμπλεκομένων. Τότε, ένας 30χρονος, γνώριμος στις Αρχές από τη φερόμενη εμπλοκή του σε παλαιότερα αιματηρά περιστατικά, τράβηξε όπλο και άνοιξε πυρ εναντίον δύο ατόμων.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε στο πόδι ένας 22χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα από άτομα της παρέας του στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας». Οι γιατροί, αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα του περιστατικού, ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία.

Έκτοτε, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ευρεία επιχείρηση των Αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 30χρονου «πιστολέρο», με τις έρευνες να επικεντρώνονται στον ευρύτερο κύκλο επαφών του και σε γνωστά στέκια της περιοχής.