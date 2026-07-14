Νύχτα τρόμου στο Κίεβο: Νέα ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους-Σειρά εκρήξεων στην πρωτεύουσα

Νέα νυχτερινή επίθεση εξαπέλυσε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας, με το Κίεβο να βρίσκεται στο στόχαστρο βαλλιστικών πυραύλων και τις ουκρανικές δυνάμεις να ενεργοποιούν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Σειρά ισχυρών εκρήξεων ακούστηκε λίγο πριν από τη 01:00 τα ξημερώματα της Τρίτης στην ουκρανική πρωτεύουσα, αφού η πολεμική αεροπορία είχε προειδοποιήσει ότι ρωσικοί πύραυλοι κατευθύνονταν προς το Κίεβο.

«Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν στην πρωτεύουσα. Ο εχθρός επιτίθεται στο Κίεβο με βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο.

Λίγο νωρίτερα, ο ίδιος είχε γνωστοποιήσει ότι συντρίμμια από μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) έπεσαν σε ανοιχτό χώρο σε ανατολικό προάστιο της πόλης, προκαλώντας πυρκαγιά σε οχήματα.

At night, Russia attacked military targets in Kiev with ballistics. Eight explosions were heard. Targets were hit in the Goloseevsky (warehouses) and Darnitsky (presumably equipment) areas.



Also that night, Russia carried out a massive attack by Geranium drones on military… pic.twitter.com/740Yh2LD9V — Victor vicktop55 commentary (@vick55top) July 14, 2026

Παράλληλα, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τίμουρ Τκατσένκο, δήλωσε ότι δύο αποθηκευτικοί χώροι στην περιοχή Χολοσιίβσκι, κοντά στο κέντρο της πόλης, επλήγησαν και τυλίχθηκαν στις φλόγες. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, πυρκαγιές εκδηλώθηκαν συνολικά σε τρία σημεία της ίδιας συνοικίας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Την ίδια ώρα, στη νοτιοανατολική πόλη Ζαπορίζια, έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Aftermath of a Russian air strike in Zaporizhzhia REUTERS/Stringer

Άλλοι έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν σε περιοχή έξω από το Χάρκοβο, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ομώνυμης περιφέρειας, Όλεχ Σινεχούμποφ.

Η επίθεση μετά τη σύνοδο των συμμάχων

Η νέα ρωσική επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες μετά τη συνάντηση των ηγετών της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων» στο Παρίσι, όπου οι σύμμαχοι της Ουκρανίας συζήτησαν την περαιτέρω ενίσχυση της στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο και την αύξηση της πίεσης προς τη Μόσχα.

Στο πλαίσιο της συνόδου, εννέα ευρωπαϊκές χώρες ανακοίνωσαν τη δημιουργία μιας «αμιγώς αμυντικής» συμμαχίας για την ανάπτυξη αντιβαλλιστικών δυνατοτήτων στην Ευρώπη.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε τη συνάντηση «ιστορική ημέρα», επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του προς τους συμμάχους για περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, την ώρα που πληθαίνουν οι αναφορές για περιορισμένα αποθέματα πυραύλων για τα αμερικανικά συστήματα Patriot.

Αυξάνονται οι επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους

Από τον Ιούνιο, το Κίεβο βρίσκεται ολοένα και συχνότερα στο στόχαστρο ρωσικών επιθέσεων με αυξημένο αριθμό βαλλιστικών πυραύλων, οι οποίοι είναι ταχύτεροι και δυσκολότεροι να αναχαιτιστούν σε σχέση με τους πυραύλους κρουζ. Υπενθυμίζεται ότι τη νύχτα της 1ης προς 2η Ιουλίου, 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μία από τις φονικότερες ρωσικές επιθέσεις που έχει δεχθεί η ουκρανική πρωτεύουσα από την έναρξη του πολέμου.