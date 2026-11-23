Όσοι οδηγούν τη νύχτα της Τρίτης 24 προς την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 στην Ολυμπία Οδό, στο τμήμα της Κακιάς Σκάλας, θα συναντήσουν διαφορετική εικόνα από την καθημερινή. Στη σήραγγα «Αίθρα» θα διεξαχθεί «Άσκηση Μεγάλης Κλίμακας» και, για να γίνει με ασφάλεια, θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δύο φάσεις, τόσο για όσους συμμετέχουν όσο και για τους οδηγούς που θα περάσουν από την περιοχή.

Πρώτη φάση: μία λωρίδα σε κάθε κατεύθυνση

Από τις 19:00 έως τις 23:00 της Τρίτης, ο αποκλεισμός θα γίνει σταδιακά. Στο ρεύμα προς Κόρινθο θα κλείσουν οι δύο δεξιές λωρίδες, ενώ προς Αθήνα θα κλείσουν οι δύο αριστερές. Έτσι, για τέσσερις ώρες, τα οχήματα θα κινούνται από μία μόνο λωρίδα ανά κατεύθυνση.

Δεύτερη φάση: κλειστός ο κλάδος προς Κόρινθο

Από τις 23:00 της Τρίτης έως τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης, ο κλάδος προς Κόρινθο θα κλείσει πλήρως. Η κυκλοφορία και προς τις δύο κατευθύνσεις θα γίνεται από τον κλάδο προς Αθήνα (αμφιδρόμηση):

Όσοι κατευθύνονται προς Κόρινθο θα χρησιμοποιούν την αριστερή λωρίδα του αντίθετου ρεύματος.

Όσοι κατευθύνονται προς Αθήνα θα περιοριστούν στη δεξιά λωρίδα.

Η μεσαία λωρίδα θα μείνει κλειστή ως ζώνη ασφαλείας ανάμεσα στα δύο αντίθετα ρεύματα.

Ποιοι συμμετέχουν στην άσκηση

Η άσκηση οργανώνεται σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων: του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Ελληνικής Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ.

Τι πρέπει να προσέξουν οι οδηγοί

Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί τους οδηγούς για την κατανόηση και τους ζητά να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και να οδηγούν με προσοχή στην περιοχή.