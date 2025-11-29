Νυχτερινή καταιγίδα στην Αθήνα: Πτώση δέντρων, πλημμύρες και χαλάζι - Πώς θα κινηθεί η ADEL

Νέο «χτύπημα» επεφύλασσε η κακοκαιρία ADEL στην Αττική τη νύχτα της Παρασκευής (28/11), καθώς ισχυρή καταιγίδα έπληξε το λεκανοπέδιο λίγο πριν τα μεσάνυχτα προκαλώντας τοπικές πλημμύρες, πτώση δέντρων και διακοπή κυκλοφορίας σε αρκετά σημεία.

Η νεροποντή έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα τα νότια και νοτιοδυτικά προάστια. Στον Πειραιά, τη Νίκαια και τις γύρω περιοχές έπεσε μεγάλη ποσότητα νερού και χαλάζι, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια.

Μάλιστα, στην οδό Πειραιώς 178 ένα δέντρο έπεσε και καταπλάκωσε τέσσερα αυτοκίνητα.

Δέντρο και κολόνα της ΔΕΔΔΗΕ έπεσε και στην Κηφισιά στην οδό Τατοίου, με την κυκλοφορία να διακόπτεται και στα δύο ρεύματα από το ύψος της οδού Νικολάου Πλαστήρα μέχρι την οδό Ελάτη.

Σημειώνεται ότι μεγάλα προβλήματα προκλήθηκαν στα νότια προάστια λόγω θραύσης αγωγού της ΕΥΔΑΠ και καθίζησης του οδοστρώματος. Η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε στην οδό Πρεβέζης και στην οδό Αγίου Γερασίμου στον Άγιο Δημήτριο και στην οδό Μελίνας Μερκούρη και Σπάρτης στον Άλιμο.

Στο Ανατολικό Αιγαίο η ADEL με ισχυρές καταιγίδες - Πότε βελτιώνεται ο καιρός

Ο κύριος όγκος των φαινομένων της κακοκαιρίας ADEL μετατοπίζεται σήμερα Σάββατο (29/11) στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις αναμένονται σε αυτές τις περιοχές, με τους κατοίκους να καλούνται να δείξουν μεγάλη προσοχή.

Η κακοκαιρία θα «αποχαιρετήσει» σταδιακά τη χώρα από το βράδυ του Σαββάτου και αύριο Κυριακή (30/11) το καιρικό σκηνικό αναμένεται βελτιωμένο σε όλη τη χώρα, με τον ήπιο καιρό να διατηρείται και τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025 αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου, στη νότια Πελοπόννησο, κατά τόπους στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι αργά το απόγευμα στα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 7 μποφόρ, στρεφόμενοι αρχικά στα βόρεια και σταδιακά από το μεσημέρι στην υπόλοιπη χώρα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5, τοπικά στα δυτικά και τα νότια έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς, στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 22 βαθμούς ενώ στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις και από το μεσημέρι λίγες τοπικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στη Θράκη ενώ στη Μακεδονία ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο και τις πρωινές ώρες στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο, σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς τοπικά στο νότιο Ιόνιο έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στις υπόλοιπες περιοχές σε δυτικούς βορειοδυτικούς τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι αργά το απόγευμα στα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.