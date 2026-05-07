«Νυσταγμένη Διοίκηση»: Ο Τραμπ ανέβασε εικόνα με τον Τζο Μπάιντεν να κοιμάται στο Οβάλ Γραφείο

Μια νέα επίθεση στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, εξαπέλυσε με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτή τη φορά ο Αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social μια εικόνα η οποία έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και στην οποία φαίνεται ο Τζο Μπάιντεν να κοιμάται στο γραφείο του πλαισιωμένος από τον επίσης πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και την Χίλαρι Κλίντον η οποία κοιτάζει απειλητικά.

Ο Τραμπ, ο οποίος διαδίδει συνεχώς θεωρίες για την προεδρία του Μπάιντεν, αναφέρθηκε στην εικόνα ως μια «εξαιρετικά ακριβή απεικόνιση της Νυσταγμένης Διοίκησης Τζο Μπάιντεν» αν και ο Ομπάμα, η Κλίντον και ο γιος του Χάντερ Μπάιντεν, δεν ήταν επίσημα μέλη της διοίκησής του.

Η εικόνα ενισχύει τις αντιπαραθέσεις σχετικά με την κυβέρνηση Μπάιντεν: τον εθισμό του Χάντερ Μπάιντεν στα ναρκωτικά , το περιστατικό του 2023 όπου βρέθηκε κοκαΐνη στον Λευκό Οίκο, την τάση του Μπάιντεν για παγωτό και τη θεωρία ότι ο πρώην πρόεδρος ήταν ανίκανος να εκτελέσει τα καθήκοντά του.

«Έγινε τρομερή ζημιά, αλλά ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΜΕ!!!» έγραψε ο Τραμπ στη λεζάντα της εικόνας.

Ο Τραμπ έχει και στο παρελθόν καταφύγει στην τεχνητή νοημοσύνη ανεβάζοντας περιστασιακά εικόνες που απεικονίζουν κατά καιρούς τους πολιτικούς του αντιπάλους με αρνητικό τρόπο ή εξυψώνουν τον ίδιο και τους συμμάχους του.