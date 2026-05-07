«Νυσταγμένη Διοίκηση»: Ο Τραμπ ανέβασε εικόνα με τον Τζο Μπάιντεν να κοιμάται στο Οβάλ Γραφείο

Το τελευταίο διάστημα, ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ έχει καταφύγει στην Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργώντας εικόνες για να χτυπήσει πολιτικούς του αντιπάλους

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΗΠΑ
Δημήτρης Σουλτογιάννης
Δημήτρης Σουλτογιάννης

Μια νέα επίθεση στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, εξαπέλυσε με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτή τη φορά ο Αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social μια εικόνα η οποία έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και στην οποία φαίνεται ο Τζο Μπάιντεν να κοιμάται στο γραφείο του πλαισιωμένος από τον επίσης πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και την Χίλαρι Κλίντον η οποία κοιτάζει απειλητικά.

Ο Τραμπ, ο οποίος διαδίδει συνεχώς θεωρίες για την προεδρία του Μπάιντεν, αναφέρθηκε στην εικόνα ως μια «εξαιρετικά ακριβή απεικόνιση της Νυσταγμένης Διοίκησης Τζο Μπάιντεν» αν και ο Ομπάμα, η Κλίντον και ο γιος του Χάντερ Μπάιντεν, δεν ήταν επίσημα μέλη της διοίκησής του.

Η εικόνα ενισχύει τις αντιπαραθέσεις σχετικά με την κυβέρνηση Μπάιντεν: τον εθισμό του Χάντερ Μπάιντεν στα ναρκωτικά , το περιστατικό του 2023 όπου βρέθηκε κοκαΐνη στον Λευκό Οίκο, την τάση του Μπάιντεν για παγωτό και τη θεωρία ότι ο πρώην πρόεδρος ήταν ανίκανος να εκτελέσει τα καθήκοντά του.

«Έγινε τρομερή ζημιά, αλλά ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΜΕ!!!» έγραψε ο Τραμπ στη λεζάντα της εικόνας.

Ο Τραμπ έχει και στο παρελθόν καταφύγει στην τεχνητή νοημοσύνη ανεβάζοντας περιστασιακά εικόνες που απεικονίζουν κατά καιρούς τους πολιτικούς του αντιπάλους με αρνητικό τρόπο ή εξυψώνουν τον ίδιο και τους συμμάχους του.

