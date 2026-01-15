NYT: Ο στρατός ως «καταφύγιο» Αμερικανών για να μην απελαθούν οι μετανάστες γονείς τους

Εκατοντάδες στρατολόγοι των ενόπλων δυνάμεων σε όλη τις Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν κάτι διαφορετικό από το συνηθισμένο επιχείρημα για την κατάταξη στους υποψήφιους φαντάρους: προστασία από την ίδια την κυβέρνηση που καλούνται να υπηρετήσουν.

Ένα ελάχιστα γνωστό κυβερνητικό πρόγραμμα, το Parole in Place, έχει εξελιχθεί σε έσχατο καταφύγιο αλλά και σε ισχυρό εργαλείο στρατολόγησης. Στοχεύει σε Αμερικανούς πολίτες που, ανήσυχοι από την εκτεταμένη μεταναστευτική καταστολή του προέδρου Τραμπ, έχουν γονείς ή συζύγους χωρίς έγγραφα και άδεια παραμονής.

Το πρόγραμμα χρονολογείται από το 2007, όταν ένας Αμερικανός στρατιώτης αιχμαλωτίστηκε στον πόλεμο του Ιράκ. Κατά τη διάρκεια των ερευνών για τον εντοπισμό του, η σύζυγός του η οποία είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα κινδύνευε να απελαθεί. Έπειτα από έντονη δημόσια κατακραυγή, η κυβέρνηση Μπους της χορήγησε μόνιμη άδεια παραμονής και, λίγα χρόνια αργότερα, το πρόγραμμα θεσμοθετήθηκε επίσημα.

Το πρόγραμμα επισημοποιήθηκε λίγα χρόνια αργότερα. Στόχος ήταν να παρέχεται στους στρατιώτες ηρεμία πριν πάνε στον πόλεμο. Εάν ένα μέλος των υπηρεσιών αποχωρήσει ή αποστρατευτεί, το μέλος της οικογένειάς του χάνει το προστατευτικό καθεστώς. Το 2023, περίπου 11.500 συγγενείς νεοσύλλεκτων χρησιμοποίησαν το επίδομα, σημειώνοντας αύξηση 35% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τις Υπηρεσίες Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ.

Στις αρχές Δεκεμβρίου 2025, η λοχίας Κορτέζ συνεργαζόταν με έξι πιθανούς νεοσύλλεκτους που ήθελαν να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα. Ένας από αυτούς ήταν ο Χουάν, ένας 23χρονος που είχε δει ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επικοινώνησε μαζί της σχετικά με την κατάταξη.

Όπως αναφέρουν οι New York Times στο δημοσίευμά τους, κάποιοι κατατάσσονται στον στρατό για τα οφέλη. Άλλοι για περιπέτεια, πατριωτισμό ή για να ξεφύγουν από μια άσχημη κατάσταση στο σπίτι. Ο Χουάν υποκινήθηκε κυρίως από την επιθυμία να κρατήσει την οικογένειά του ενωμένη.