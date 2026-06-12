NYT: Οι ΗΠΑ αποσύρουν το 1/3 των μαχητικών αεροσκαφών από την Ευρώπη - Οι συνέπειες για το ΝΑΤΟ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να μειώσουν σημαντικά τα αεροσκάφη και τα πολεμικά πλοία που διαθέτουν για τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, αναφέρουν οι New York Times, σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου, επικαλούμενοι δύο ανώτερους Ευρωπαίους αξιωματούχους.



Η απόφαση θα περιορίσει την ικανότητα του ΝΑΤΟ να πραγματοποιεί πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς και να διεξάγει επιχειρήσεις επιτήρησης, αναφέρεται στο δημοσίευμα.



Στα αμερικανικά σχέδια περιλαμβάνεται η μείωση του αριθμού των μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-15E από περίπου 150 σε 100, καθώς και μείωση των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας από 26 σε 15 και η απομάκρυνση και των οκτώ αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού που είχε ως τώρα διαθέσιμα στην Ευρώπη, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Έχει επίσης στόχο να αναπτύξει αλλού ένα πυραυλοφόρο υποβρύχιο και ένα αεροπλανοφόρο, μαζί με αρκετά πλοία και πολυάριθμα αεροσκάφη τα οποία συμμετέχουν στις αποστολές του αεροπλανοφόρου, αναφέρει το ρεπορτάζ, προσθέτοντας ότι ένα από τα δύο σμήνη βομβαρδιστικών, που είχαν ως τώρα αποστολή τους την άμυνα της Ευρώπης, μπορεί επίσης να αναπτυχθεί αλλού.

Το ΝΑΤΟ και το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησαν σε αιτήματα να σχολιάσουν.



Υπενθυμίζεται ότι η Ανατολική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει ήδη ότι θα «αναδιαρθρώσει» τη συνεισφορά της στη δύναμη του ΝΑΤΟ, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.