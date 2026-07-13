NYT: Πώς προσπάθησε το Ισραήλ να στρατολογήσει τον πρώην πρόεδρο του Ιράν, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για μια πολυετή μυστική επιχείρηση των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών που δημοσιεύουν οι New York Times, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ επιχείρησε επί σειρά ετών να προσεγγίσει τον πρώην πρόεδρο του Ιράν, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, αρχικά με στόχο τη συλλογή πληροφοριών και, αργότερα, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να τον στηρίξει ως πιθανή πολιτική εναλλακτική για την ηγεσία της χώρας.

Κατά το δημοσίευμα, ο πρώην Ιρανός πρόεδρος φέρεται να βρίσκεται πλέον σε κατ' οίκον περιορισμό, έπειτα από έρευνα των υπηρεσιών πληροφοριών των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

A NYTimes Exclusive:

Inside Israel’s Secret Operation to Cultivate Ahmadinejad

The yearslong effort to groom the former Iranian president as an intelligence asset culminated in a dramatic effort to take him to an Israeli safe house in the early days of the war. But the plan fell… — Ronen Bergman (@ronenbergman) July 13, 2026

Κατ' οίκον περιορισμός από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Οι New York Times, επικαλούμενοι τέσσερις ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, αναφέρουν ότι οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης εντόπισαν σημαντικό μέρος των φερόμενων επαφών του Αχμαντινετζάντ με ισραηλινούς παράγοντες.

Η αποκάλυψη αυτή, φέρεται να οδήγησε στον κατ' οίκον περιορισμό του πρώην προέδρου, σε μια υπόθεση που, εφόσον επιβεβαιωθεί, αναδεικνύει το ιδιαίτερα βαρύ κλίμα καχυποψίας που επικρατεί στην Τεχεράνη απέναντι σε οποιαδήποτε επαφή με το Ισραήλ.

Μέχρι στιγμής, ούτε ο Αχμαντινετζάντ έχει σχολιάσει δημοσίως τις πληροφορίες ούτε οι ισραηλινές αρχές έχουν προχωρήσει σε επίσημη τοποθέτηση.

Το συνέδριο στη Βουδαπέστη και ο ρόλος του

Κεντρικό σημείο του δημοσιεύματος αποτελεί ένα διεθνές συνέδριο για την κλιματική αλλαγή που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2024 στη Βουδαπέστη. Ανώτερος αξιωματούχος της ουγγρικής κυβέρνησης ζήτησε από τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Δημόσιας Διοίκησης Ludovika, Γκέργκελι Ντέλι, να απευθύνει πρόσκληση στον πρώην πρόεδρο του Ιράν.

Ο Ντέλι υποστήριξε ότι ενημερώθηκε πως η ακαδημαϊκή εκδήλωση θα λειτουργούσε ως κάλυψη για μυστικές συνομιλίες μεταξύ του Αχμαντινετζάντ και Ισραηλινών αξιωματούχων των υπηρεσιών πληροφοριών. Παρά τις αρχικές επιφυλάξεις του για τις πιθανές συνέπειες στην αξιοπιστία του ιδρύματος, αποδέχθηκε να αποστείλει την πρόσκληση, θεωρώντας ότι κάθε προσπάθεια διαλόγου θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση της έντασης.

Η συνάντηση με τον επικεφαλής της Μοσάντ στη Βουδαπέστη

Ένα από τα πλέον εντυπωσιακά στοιχεία της υπόθεσης αφορά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στις αρχές του 2024. Το δημοσίευμα επικαλείται ακόμη πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με τους οποίους στη Βουδαπέστη μετέβη ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα, προκειμένου να πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Αχμαντινετζάντ.

Εάν οι πληροφορίες αυτές επαληθευτούν, θα πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες μυστικές επαφές που έχουν γίνει γνωστές μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, δύο χωρών που βρίσκονται σε διαρκή στρατηγική αντιπαράθεση εδώ και δεκαετίες.

Οι ισραηλινές υπηρεσίες εκτιμούσαν ότι ο πρώην πρόεδρος, παρά την αποδυνάμωση της πολιτικής του επιρροής, εξακολουθούσε να διατηρεί δίκτυο επαφών και πρόσβαση σε κρίσιμα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Μυστικές πληρωμές και επαφές

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι πραγματοποιήθηκαν μυστικές πληρωμές προς τον Αλί Ακμπάρ Τζαβανφεκρ, στενό συνεργάτη και πρώην εκπρόσωπο του Αχμαντινετζάντ, ενώ Ισραηλινοί πράκτορες φέρονται να διατηρούσαν επαφές μαζί του μέχρι και λίγο πριν από την έναρξη της επιχείρησης «Operation Roaring Lion».

Κάπως έτσι, φαίνεται πως η επιχείρηση ενδεχομένως δεν περιοριζόταν αποκλειστικά και μόνο στη συλλογή πληροφοριών, αλλά αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για τις πολιτικές εξελίξεις στο Ιράν.

Ποιος είναι ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ

Ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ διετέλεσε ο έκτος πρόεδρος του Ιράν από το 2005 έως το 2013 και θεωρείται μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας της χώρας. Η οκταετής θητεία του ταυτίστηκε με την όξυνση της αντιπαράθεσης της Τεχεράνης με τη Δύση, την επιτάχυνση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και μια ιδιαίτερα επιθετική ρητορική απέναντι στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Αχμαντινετζάντ προκάλεσε επανειλημμένα διεθνείς αντιδράσεις με δηλώσεις που αμφισβητούσαν το Ολοκαύτωμα και με τοποθετήσεις εχθρικές προς το Ισραήλ, ενώ κατά τη διάρκεια της προεδρίας του το Ιράν βρέθηκε αντιμέτωπο με αυστηρότερες διεθνείς κυρώσεις λόγω του πυρηνικού του προγράμματος.

Μετά την αποχώρησή του από την προεδρία, οι σχέσεις του με το πολιτικοθρησκευτικό κατεστημένο επιδεινώθηκαν σημαντικά. Η σύγκρουσή του με τον Ανώτατο Ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, οδήγησε στη σταδιακή απομάκρυνσή του από τον πυρήνα της εξουσίας, ενώ αποκλείστηκε και από μετέπειτα προεδρικές εκλογές από το Συμβούλιο των Φρουρών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πολιτική αυτή αποδυνάμωση φέρεται να αποτέλεσε έναν από τους λόγους για τους οποίους οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούσαν ότι θα μπορούσε να αποτελέσει δίαυλο επικοινωνίας ή ακόμη και πιθανό παράγοντα πολιτικών εξελίξεων στο Ιράν.