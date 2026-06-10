Ο 13χρονος Στέλιος Κερασίδης δίνει ρεσιτάλ στο πιάνο στο Σύνταγμα - Μίνι συναυλία στο Μετρό

Το πιάνο στο μετρό της πλατείας Συντάγματος έχει την τιμητική του τις τελευταίες ημέρες στα social media, με ανθρώπους όλων των ηλικιών αλλά και των επαγγελμάτων να κάθονται και να ερμηνεύουν αγαπημένα τους κομμάτια και τους περαστικούς να στέκονται και να απολαμβάνουν.

Μεταξύ όσων κάθισαν στο πιάνο του μετρό ήταν και ο 13χρονος Στέλιος Κερασίδης, ο υπερταλαντούχος πιανίστας που βρέθηκε το 2025 ανάμεσα στα 100 παιδιά-μεγαλύτερα ταλέντα του πλανήτη στα διεθνή βραβεία Global Child Prodigy Awards. Πρόκειται για βραβεία που απονέμονται σε ανηλίκους με σημαντικό θετικό αντίκτυπο σε διάφορους τομείς, όπως στις επιστήμες, στις τέχνες, στην κοινωνία.

Στο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, τον βλέπουμε να κάθεται χαλαρά στο πιάνο, επιδιδόμενος σε ένα απίστευτο ρεσιτάλ από κλασσικά κομμάτια, με τους επιβάτες να κάνουν κλοιό γύρω του, να χειροκροτούν με ενθουσιασμό και να τραβούν βίντεο.

Ο Στέλιος Κερασίδης, που παίζει πιάνο και συνθέτει από τη νηπιακή ακόμα ηλικία του, έχει γίνει ο νεότερος Έλληνας μουσικός που έδωσε συναυλία στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης και ο νεότερος σολίστ που έχει ερμηνεύσει στο Ηρώδειο, μόλις στα οκτώ χρόνια του.

Ο νεαρός μουσικός μεγάλωσε στην Ελλάδα αλλά πλέον ζει μόνιμα στη Βρετανία, όπου έχει γίνει δεκτός στο διακεκριμένο μουσικό σχολείο The Purcell School for Young Musicians με την υποστήριξη ιδιωτών.