O 25χρονος viral καστανάς της Κωνσταντινούπολης στον FLASH: «Δεν νιώθουμε ξένοι με τους Έλληνες»

Συνάντησα τον Αλπέρ Τεμέλ στο πόστο του στις όχθες του Βοσπόρου το μεσημέρι της Κυριακής.

Το ραντεβού μας είχε κλειστεί μια ημέρα νωρίτερα και παρά τον βροχερό καιρό της Κωνσταντινούπολης, εκεί στο πόστο του είχε πολλούς πελάτες που περίμεναν να δοκιμάσουν τα κάστανα, τα καλαμπόκια και το παραδοσιακό κουλούρι της Τουρκίας.

Ο 25χρονος είναι το πρόσωπο της Κωνσταντινούπολης το τελευταίο διάστημα καθώς οι αναρτήσεις του έχουν «τρελάνει» τα social media. Περισσότεροι από 720.000 είναι οι ακόλουθοί του στο Instagram και 515.000 στο TikTok.

«Η δουλειά μου έχει αυξηθεί γιατί το 70% έως 80% όσων έρχονται είναι άτομα που θέλουν να βγάλουν φωτογραφίες, είμαι χαρούμενος όμως περισσότερο για τα ωραία σχόλια που παίρνω από τον κόσμο» λέει ο Αλπέρ.

Δεν έχει επισκεφθεί ποτέ τη χώρα μας αλλά για τους Έλληνες μιλά με «θερμά» λόγια: «Είναι ειλικρινείς και ζεστοί άνθρωποι, οι κουλτούρες μας ταιριάζουν πολύ, δεν νιώθουμε ξένοι» λέει με βεβαιότητα.

Αποφεύγει να κάνει μεγάλα σχέδια για το μέλλον. Δεν βιάζεται παρά την επιτυχία που έχει στον κόσμο του διαδικτύου με τα viral βίντεο του.

«Προτεραιότητά μου είναι οι άνθρωποι. Δηλαδή να προβάλλω όμορφα αυτό το μέρος και να δείξω με τον καλύτερο τρόπο τους ανθρώπους μας. Αυτός είναι ο μοναδικός μου στόχος προς το παρόν».

Ο Αλπέρ έχει στα σχέδιά του να επισκεφθεί την Ελλάδα και ήδη έχει αρχίσει να κάνει... «πρόβες» για τη γλώσσα.