Ο 3ος κύκλος σπουδών Lidl UP: Learn και Work ξεκινάει δυναμικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Μετά τους 2 πρώτους πολύ επιτυχημένους κύκλους του καινοτόμου προγράμματος Lidl UP: Learn & Work, με τους αποφοίτους να έχουν ήδη θέσεις ως Υποδιευθυντές/τριες καταστήματος, η Lidl Ελλάς επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά τη δέσμευσή της στην ανάπτυξη και υποστήριξη της νέας γενιάς επαγγελματιών του Λιανικού Εμπορίου.

Πρόκειται για ένα διετές πρόγραμμα που συνδυάζει την εκπαίδευση στην πράξη, μέσω της απασχόλησης στο κατάστημα, με την παροχή δωρεάν προγράμματος σπουδών-θεωρητικής κατάρτισης. Προσφέρει πιστοποιημένο πτυχίο «Στέλεχος Λιανικού Εμπορίου» από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και μια θέση Υποδιευθυντή/-τριας Καταστήματος με αρχικό μισθό 1.530€ να περιμένει τους/τις αποφοίτους του σε μόλις δύο χρόνια.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τη Σ.Α.Ε.Κ.. ΑΚΜΗ. Οι σπουδαστές/στριες λαμβάνουν υψηλού επιπέδου θεωρητική κατάρτιση, ενώ ταυτόχρονα εκπαιδεύονται στην πράξη σε ένα από τα καταστήματα της Lidl Ελλάς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με σταθερό μηνιαίο μικτό μισθό ύψους 1.000€ καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Μέσα από τον 3ο κύκλο σπουδών, η Lidl Ελλάς συνεχίζει να ενισχύει την αγορά εργασίας με καινοτόμες δράσεις, δίνοντας χώρο και όλα τα εφόδια σε νέους και νέες χωρίς εργασιακή εμπειρία, αλλά με θέληση και όρεξη για μάθηση, ώστε να εξελιχθούν επαγγελματικά χωρίς όρια.

«Με την συνέχεια του Lidl UP: Learn & Work δείχνουμε έμπρακτα την πίστη μας στη νέα γενιά, ενισχύοντας την αγορά εργασίας με τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Είναι ένα ολιστικό πρόγραμμα που προετοιμάζει τα Στελέχη Λιανικού Εμπορίου του αύριο και τους παρέχει όλα τα εφόδια, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις και να πετύχουμε τους κοινούς μας στόχους.» δήλωσε σχετικά ο Μίλτος Φοροζίδης, CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς.

Οι αιτήσεις ολοκληρώνονται στις 22 Ιουλίου, ενώ ο 3ος κύκλος σπουδών και τα θεωρητικά μαθήματα στη Σ.Α.Ε.Κ ΑΚΜΗ ξεκινούν τον Οκτώβριο.

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