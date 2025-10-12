Ο 41χρονος Βαλμπουενά το έκανε ξανά: Με γκολ-φάουλ έδωσε τη νίκη στον Ολυμπιακό Β' (3-2) στο Ελ Πάσο

Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι με συνεχείς ανατροπές, ο Ολυμπιακός Β' κατάφερε να αποδράσει νικητής με σκορ 3-2 από το «Ελ Πάσο» απέναντι στην Athens Kallithea, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Β' Ομίλου της Super League 2. Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο 41χρονος Ματιέ Βαλμπουενά, ο οποίος με δύο γκολ μέσα σε μόλις επτά λεπτά μετέτρεψε το 2-1 σε 2-3 υπέρ των «ερυθρόλευκων».

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό Β' να δείχνει αρχικά πιο απειλητικός και να ανοίγει το σκορ στο 31'. Έπειτα από γρήγορη αντεπίθεση και σέντρα του Αργυρίου από τα δεξιά, ο Μπιλάλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα (0-1). Η χαρά των φιλοξενούμενων, ωστόσο, κράτησε λίγο, καθώς οκτώ λεπτά αργότερα (39'), η Athens Kallithea ισοφάρισε με ένα εκπληκτικό γκολ. Ο Βασιλόγιαννης εκτέλεσε απευθείας φάουλ από αρκετή απόσταση, αιφνιδιάζοντας τον Κουράκλη, για το 1-1.

Στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι έφεραν «τούμπα» το ματς. Στο 66', κέρδισαν πέναλτι για χέρι του πεσμένου στο έδαφος Αργυρίου, με τον Ματίγια να ευστοχεί από την άσπρη βούλα, κάνοντας το 2-1.

Κάπου εκεί, όμως, ανέλαβε δράση ο αρχηγός του Ολυμπιακού Β', Ματιέ Βαλμπουενά. Πέντε λεπτά μετά το γκολ της Καλλιθέας, στο 69', οι «ερυθρόλευκοι» κέρδισαν πέναλτι, μετά από ανατροπή του Αργυρίου από τον Γκέζο. Ο Βαλμπουενά εκτέλεσε ψύχραιμα, ισοφαρίζοντας σε 2-2 στο 70' και φτάνοντας τα 110 γκολ στην καριέρα του.

Η προσωπική παράσταση του Γάλλου μεσοεπιθετικού κορυφώθηκε στο 77'. Με μια απίθανη απευθείας εκτέλεση φάουλ, ο Βαλμπουενά νίκησε τον Κρέσπι και διαμόρφωσε το τελικό 3-2, ολοκληρώνοντας την «ανατροπή στην ανατροπή» και χαρίζοντας το πολύτιμο τρίποντο στην ομάδα του.

Μάλιστα, ο Γάλλος έδωσε αυτή την απίθανη ποδοσφαιρική παράσταση στον αγώνα όπου συμπλήρωσε τα 800 παιχνίδια στην καριέρα του.

Λίγο πριν το τέλος, η Athens Kallithea έχασε μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση, με τον Κουράκλη να αποκρούει με το πόδι το πλασέ του Ματίγια και τον Πιεσάο να αστοχεί στο ριμπάουντ (86').

Τα άλλα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής του Β' Ομίλου

Στους υπόλοιπους αγώνες της ημέρας για τον Β' Όμιλο της Super League 2, ο Πανιώνιος νίκησε την Ηλιούπολη με 2-0 χάρη σε δύο γκολ του Μωραΐτη, ενώ Παναργειακός και Χανιά αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα (0-0).