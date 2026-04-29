Ο 89χρονος πιστολέρο είχε βρεθεί στην κηδεία του τέως βασιλιά και έκανε δηλώσεις - Δείτε το βίντεο

Ένα σύντομο «πέρασμα» από την τηλεόραση φαίνεται πως έχει κάνει ο 89χρονος άνδρας που έσπειρε τον τρόμο στο κέντρο της Αθήνας χθες Τρίτη (28/4), πυροβολώντας με καραμπίνα και τραυματίζοντας 4 άτομα σε υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Εφετείο στη Λουκάρεως.

Ενώ σταδιακά έρχονται στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για τη ζωή και το προφίλ του υπερήλικα πιστολέρο αλλά και για τις αιτίες που τον οδήγησαν στην ένοπλη επίθεση, ανασύρθηκε ένα τηλεοπτικό απόσπασμα στο οποίο ο ίδιος ο δράστης φαίνεται να μιλά στην κάμερα πριν από τρία χρόνια.

Ο 89χρονος εμφανίστηκε στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου στο Τατόι, κρατώντας μια φωτογραφία του τέως βασιλιά πάνω σε μια μαγκούρα. Σε δηλώσεις του τότε στον ΑΝΤ1, ο 89χρονος είχε εκφράσει τη θλίψη του για την απώλεια του τέως βασιλιά της Ελλάδας.

«Λυπάμαι πολύ. Πρέπει η ημέρα σήμερα να είναι συννεφιασμένη και όχι λιακάδα», είχε πει στην κάμερα ο ηλικιωμένος, ο οποίος είχε ανέβει στο Τατόι για να αποτίσει φόρο τιμής στον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο.

Προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη πήρε ο 89χρονος

Ο 89χρονος άνδρας, ο οποίος βρέθηκε σήμερα Τετάρτη (29/4) ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Πέμπτη στις 13.00.

Προηγουμένως, του ασκήθηκε ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και έξι πλημμεληματικές πράξεις.

Ειδικότερα, βαρύνεται με τις κακουργηματικές κατηγορίες για:

Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος.

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο.

Ακόμα, κατηγορείται για:

Οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση.

Παράνομη οπλοφορία όπλου για θήρα κατ’ εξακολούθηση.

Παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων.

Παράνομη κατοχή όπλων μαχαίρια και ρέπλικα.

Διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση.

Απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Βασίλη Νουλέζα, ο άνθρωπος αυτός που εργάστηκε σκληρά επί 40 έτη στο Σικάγο των ΗΠΑ και 8 χρόνια σε πόλεις της Γερμανίας ως μηχανουργός, αισθανόταν βαθιά αδικημένος από τη στάση των δημοσίων υπηρεσιών απέναντι του για αυτό και σχεδίαζε καιρό πριν την ενέργεια του.