O Α/ΓΕΑ ρόκαρε και τα «έσπασε» σε ουρανό και στεριά

«Talk of the town» η Πολεμική Αεροπορία την τελευταία εβδομάδα και αξίζει ένα μεγάλο μπράβο στο Επιτελείο και στον Α/ΓΕΑ αντιπτέραρχο Γρηγοριάδη γιατί κατάφερε να δώσει «σάρκα και οστά» σε αυτό που ονομάζεται εξωστρέφεια των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η εβδομάδα για τον εορτασμό του Προστάτη της ΠΑ, Αρχάγγελου Μιχαήλ, κυριολεκτικά τα είχε όλα. Πτήσεις μαθητών με εκπαιδευτικά αεροσκάφη στη Δεκέλεια, τη Σχολή Ικάρων να ανοίγει για πρώτη φορά τις πύλες της σε επισκέπτες, εξομοιωτές και επιδείξεις του «ΖΕΥΣ» σε όλη τη χώρα, μέχρι και διέλευση F-35 στον Φλοίσβο.

Και ο κόσμος ανταποκρίθηκε καθώς χιλιάδες έσπευσαν να δουν από κοντά το έργο που επιτελείται και την επόμενη μέρα στην Πολεμική Αεροπορία. Μάλιστα, την παράσταση στην εκδήλωση στον Φλοίσβο δεν έκλεψαν μόνο οι αεροπορικές επιδείξεις των μαχητικών, αλλά και η ορχήστρα της Πολεμικής Αεροπορίας που ρόκαρε από την αρχή μέχρι το τέλος. Το playlist; Από AC/DC και Lynyrd Skynyrd μέχρι Τρύπες και Ξύλινα Σπαθιά και φουλ Bon Jovi! Και αν κρίνω από τις αντιδράσεις όλοι το ευχαριστήθηκαν, ένστολοι και μη.

Όπως μου έλεγαν, αυτός είναι ο σωστός τρόπος να προσελκύσεις νεό κόσμο στις Ένοπλες Δυνάμεις και η Πολεμική Αεροπορία τον έδειξε. Συγχαρητήρια λοιπόν (και για το ρεπερτόριο), χρόνια πολλά, οι ουρανοί είναι σίγουρα δικοί σας.