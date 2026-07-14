Ο αδερφός του Γιαμάλ έχει γίνει viral και έχει εξελιχθεί στην μασκότ του Μουντιάλ

Τι κι αν οι ποδοσφαιριστές προσφέρουν θέαμα, γκόλ και εντυπωσιακά στιγμιότυπα. Τι κι αν τα γήπεδα είναι γεμάτα, οι φίλαθλοι δημιουργούν ατμόσφαιρα και με τα συνθήματά τους γεμίζουν την διοργάνωση παγκόσμια ποδοσφαιρική αύρα. Ο πρωταγωνιστής του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν είναι άλλος, από τον αδερφό του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος έχει γίνει viral.

Ο νεαρός Κέιν τράβηξε τα βλέμματα, με την ισπανική έκδοση του περιοδικού Hello!, η Hola! να αναφέρει: «Αυτή τη φορά, τη μεγαλύτερη αίσθηση δεν την προκάλεσε κάποιος αθλητής, τα γκολ, ούτε καν το ίδιο το τρόπαιο. Ο Κέιν, ο τριών ετών αδελφός του Λαμίν Γιαμάλ, που κατακτά το τουρνουά με τις ξεκαρδιστικές του στιγμές». Ο 3χρονος αδερφός του Γιαμάλ έχει κερδίσει το παγκόσμιο κοινό με τις αντιδράσεις του και σύμφωνα με την Daily Mail, έχει χαρακτηριστεί από τον κόσμο ως «το αστέρι του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026», ή «ο σούπερσταρ της Ισπανίας στις κερκίδες» αλλά και «η πιο αγαπητή προσωπικότητα του τουρνουά».

Μετά την πρόκριση της Ισπανίας επί του Βελγίου, ο νεαρός Κέιν πανηγύριζε και έβγαζε την γλώσσα του με αποτέλεσμα ο αδερφός του να ξεσπάσει σε γέλια. Μιλώντας μετά στους δημοσιογράφους ο Γιαμάλ εξήγησε πως: «Ήμουν στη φυσικοθεραπεία και μου τηλεφώνησε, χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο της μαμάς μου και μου είπε ότι αύριο θα έβγαζε τη γλώσσα του. Γι’ αυτό, όταν τον είδα στην οθόνη, πραγματικά με έκανε να γελάσω». Από εκείνη την στιγμή οι κάμερες φρόντιζαν να παίρνουν συχνά πλάνα από τον νεαρό, με αποτέλεσμα να γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο νεαρός Κέιν γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022 και είναι γιος της μητέρας του Λαμίν, Σέιλα Εμπάνα. Ο αστέρας της Μπαρτσελόνα έχει μιλήσει για αυτόν στο παρελθόν και έχει εκφράσει την αγάπη του λέγοντας: «Με συγκινεί όταν βλέπω τον μικρό μου αδελφό τόσο ευτυχισμένο, αλλά και τη μαμά μου και τους φίλους μου να ζουν τη ζωή που πάντα ονειρεύονταν. Ο μικρός μου αδελφός είναι τα πάντα για μένα. Τον αγαπώ πολύ, νιώθω σαν να είναι ο γιος μου». Επίσης ο 3χρονος εμφανίζεται συχνά σε βίντεο στον προσωπικό λογαριασμό του Γιαμάλ, επομένως δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται διάσημος για τον παιδικό, αυθόρμητο χαρακτήρα του.