O Άδωνις «αδειάζει» τον Θεοχάρη: «Δεν είναι ακροδεξιός ο Σαμαράς»

Ο χαρακτηρισμός «ακροδεξιός» που απέδωσε ο Χάρης Θεοχάρης, μέσω του Action24, στον Αντώνη Σαμαρά προκάλεσε μεγάλες συζητήσεις εντός της ΝΔ αλλά όπως φάνηκε και από την τελευταία του ομιλία, ιδιαίτερη ενόχληση και στον πρώην πρωθυπουργό.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πήρε αποστάσεις από τη δήλωση του κ. Θεοχάρη αλλά η τοποθέτησή του δεν κάλυψε την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά.

Από την πλευρά του ο Άδωνις Γεωργιάδης που δεν έχει πει ποτέ την παραμικρή κουβέντα για τον πρώην πρωθυπουργό «άδειασε» τον κ. Θεοχάρη μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1:

«Δεν είναι ακροδεξιός ο κ. Σαμαράς, υπήρξε πρόεδρος της ΝΔ» είπε ο κ. Γεωργιάδης ο οποίος χαρακτήρισε «μεγάλο λάθος» το ενδεχόμενο ο πρώην πρωθυπουργός να προχωρήσει, τελικά, στην ίδρυση κόμματος καθώς όπως προσέθεσε: «πάνω από τα πρόσωπα είναι η παράταξη της ΝΔ».