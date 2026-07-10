Ο Άδωνις Γεωργιάδης απαντά στον Τσίπρα: «Έχει τη φωλιά του λερωμένη»

Άμεση ήταν η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη, στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, σχολιάζοντας τις αναφορές που έκανε για τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ ο υπουργός Υγείας, είχε αναφέρει νωρίτερα απόψε πως «θα του στέλνω λουλούδια κάθε φορά που μας βρίζει, γιατί ανεβαίνουμε στις δημοσκοπήσεις».



Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού, γράφοντας: «Νομίζω ότι αν ακόμη κάποιοι είχατε αμφιβολίες, πλέον έχετε καταλάβει πόσο λερωμένη έχει τη φωλιά του ο Αλέξης…. αυτό με το "είμαι ο εντιμότερος Πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης" δεν του πήγε και τόσο καλά».

😂😂😂😂😂😂😂….Νομίζω ότι αν ακόμη κάποιοι είχατε αμφιβολίες, πλέον έχετε καταλάβει πόσο λερωμένη έχει την φωλιά του ο Αλέξης….αυτό με το «είμαι ο εντιμότερος Πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης» δεν του πήγε και τόσο καλά https://t.co/5uZejticto — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 9, 2026