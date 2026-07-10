Ο Άδωνις Γεωργιάδης απαντά στον Τσίπρα: «Έχει τη φωλιά του λερωμένη»
Άμεσα απάντησε ο υπουργός Υγείας στα «καρφιά» του προέδρου της ΕΛΑΣ.
Άμεση ήταν η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη, στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, σχολιάζοντας τις αναφορές που έκανε για τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ ο υπουργός Υγείας, είχε αναφέρει νωρίτερα απόψε πως «θα του στέλνω λουλούδια κάθε φορά που μας βρίζει, γιατί ανεβαίνουμε στις δημοσκοπήσεις».
Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού, γράφοντας: «Νομίζω ότι αν ακόμη κάποιοι είχατε αμφιβολίες, πλέον έχετε καταλάβει πόσο λερωμένη έχει τη φωλιά του ο Αλέξης…. αυτό με το "είμαι ο εντιμότερος Πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης" δεν του πήγε και τόσο καλά».