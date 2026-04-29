Ο Άδωνις Γεωργιάδης για τη γιατρό που «λύγισε»: «Καμία υπερεργασία, καμία υπερεφημέρευση»

Το βίντεο που δείχνει μια νεαρή ειδικευόμενη παιδίατρο να «λυγίζει» μετά από πέντε συνεχόμενες ημέρες εφημερίας, διαδόθηκε ευρέως στο διαδίκτυο. Τα δάκρυα της γιατρού μαζί με όσα κατήγγειλε περί εξουθενωτικών συνθηκών εργασίας, προκάλεσαν όχι μόνο αντιπαραθέσεις στα social media αλλά και την παρέμβαση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Το επίμαχο απόσπασμα, που διακινήθηκε ευρέως σε πλατφόρμες όπως το X (πρώην Twitter), έγινε αφορμή για πολιτική παρέμβαση από τον υπουργό, ο οποίος έδωσε μια άλλη εκδοχή για τα γεγονότα.

Στην απάντησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης αμφισβητεί την εικόνα που παρουσιάστηκε, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για αγροτική ιατρό που, βάσει σχετικού νόμου, επέλεξε να πραγματοποιήσει την υπηρεσία υπαίθρου της στην Αττική, με την προϋπόθεση όμως ότι, ως αντιστάθμισμα αυτής της «διευκόλυνσης», μπορεί να μετακινηθεί με εντολή της ΥΠΕ σε νοσοκομείο της επαρχίας για περιορισμένο χρονικό διάστημα, εφόσον προκύψει έκτακτη ανάγκη.

Σύμφωνα με τον υπουργό, μια τέτοια ανάγκη προέκυψε και, με απόφαση της 2ης ΥΠΕ, μετακινήθηκε για πέντε ημέρες στη Σάμο, όπου φιλοξενήθηκε δωρεάν σε νεόδμητο διαμέρισμα και κατά την παραμονή της εξέτασε συνολικά 19 παιδιά και προχώρησε σε τέσσερις εισαγωγές, όλες προγραμματισμένες, χωρίς κανένα έκτακτο περιστατικό.

Σε ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης τονίζει πως δεν διαπιστώθηκε υπερεργασία ή υπερεφημέρευση, ούτε υπήρξε οποιοδήποτε παράπονο προς τη διοίκηση του νοσοκομείου, με τον διοικητή να δηλώνει μάλιστα έκπληκτος από τη δημόσια ανάρτησή της, την οποία - όπως αναφέρει ο υπουργός - η ίδια την απέσυρε εκ των υστέρων.

Ως προς το βίντεο με την ειδικευόμενη ιατρό που προκάλεσε τόσο μεγάλη αναστάτωση στα social media. Πρόκειται για αγροτική ιατρό η οποία βάσει ενός νόμου αποφάσισε να κάνει την υπηρεσία υπαίθρου της στην Αττική. Ο Νόμος όμως αυτός, ως αντιστάθμισμα για την εύνοια να μήν… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 29, 2026

Δείτε τι κατήγγειλε η ειδικευόμενη γιατρός, σε μια από τις δεκάδες αναρτήσεις που αναδημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: