Ο αέρας ξήλωσε ταμπέλα φαρμακείου στα Πατήσια -15χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι

Μία 15χρονη μαθήτρια τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, καθώς έπεσε στύλος με διαφημιστική πινακίδα φαρμακείου (σταυρός), στη συμβολή των οδών Πατησίων και Χανίων, στο κέντρο της Αθήνας, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν το απόγευμα της Πέμπτης (8/1) στην περιοχή.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στο Star ότι μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα οι ριπές του αέρα ήταν τόσο δυνατές, που ξερίζωσαν την πινακίδα, η οποία κατέληξε στο πεζοδρόμιο, τραυματίζοντας το ανήλικο κορίτσι.

«Είδα την κοπέλα να πέφτει και να αιμορραγεί. Ήταν μόλις 15 ετών», ανέφερε συγκλονισμένος μάρτυρας.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τη μαθήτρια στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για τα τραύματα.

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, ο στύλος φέρεται να ήταν παλαιός και σε κακή κατάσταση.