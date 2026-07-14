Ο αγγλικός τύπος ξεσπά ενόψει του ημιτελικού - “Ο Μέσι ξαναβρήκε τον αγαπημένο του διαιτητή”

Η Αγγλία και η Αργεντινή θα κοντραριστούν το βράδυ της Τετάρτης (15/7, 22:00) για τα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026, ωστόσο η «μάχη» έχειαρχίσει πολλές ώρες πριν από τη σέντρα.

Αφορμή αποτέλεσε ο διαιτητής του αγώνα, με την FIFA να επιλέγει τον Αμερικανό Ίσμαελ Έλφαθ να διευθύνει την αναμέτρηση των “τριών λιονταριών” με την Αλμπισελέστε και τα αγγλικά ταμπλόιντπήραν «φωτιά».

“Ο Λιονέλ Μέσι θα έχει τον αγαπημένο του διαιτητή στον ημιτελικό του Μουντιάλ παρά τις θεωρίες συνωμοσίας περί κανονισμένου τουρνουά”, έγραψε η “Daily Mail”, με την “Sun” από την πλευρά της να στέκεται στο γεγονός πως ο Έλφαθ ήταν τέταρτος διαιτητής στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 (Αργεντινή – Γαλλία) και να εκτιμάει πως η επιλογή του από την FIFA “επισκιάζει τη μεγαλύτερη στιγμή του Μέσι”.

Στο ίδιο κύματος και η Daily Mirror, αφού θεωρεί πως η παγκόσμια ομοσπονδία έκανε το χατίρι των Αργεντινών όχι μόνο με τον ορισμό του συγκεκριμένου διαιτητή αλλά ακόμη και με το γεγονός πως η Αργεντινή θα φορέσει την γούρικη για εκείνη μπλε εμφάνιση κάθε φορά που συναντάει την Αγγλία.

🚨🚨 LA PRESSE ANGLAISE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 EN REMET UNE COUCHE SUR LES THÉORIES DU COMPLOT VISANT L’ARGENTINE 🇦🇷 !!! 😳



🗞️ Daily Mail : « LIONEL MESSI 🇦🇷 OBTIENT SON ARBITRE PRÉFÉRÉ POUR LA DEMI-FINALE DE LA COUPE DU MONDE malgré les théories du complot selon lesquelles le tournoi serait… pic.twitter.com/x33eMcnz19 — Actu Foot (@ActuFoot_) July 14, 2026

Του πάει του Μέσι ο Έλφαθ

Αξίζει να σημειωθεί πως το Αργεντινή – Αγγλία είναι το τέταρτο ματς στο φετινό Μουντιάλ που θα σφυρίξει ο Ίσμαελ Έλφαθ μετά από τα Ολλανδία – Ιαπωνία, Ουρουγουάη – Ισπανία και Νορβηγία – Βραζιλία, με τον εν λόγω ρέφερι να έχει σφυρίξει σε τέσσερα ματς της Ίντερ Μαϊάμι από τότε που η ομάδα του MLS έκανε δικό της τον Αργεντινό σούπερ σταρ, με τον Pulga να μετράει μόνο νίκες σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια και πέντε γκολ στο ενεργητικό του.