Ο Άγιαξ εκπλήρωσε την τελευταία επιθυμία του Πίτερ σε μια ιστορία που συγκινεί τους πάντες

Αυτός είναι ο Πίτερ και η επιθυμία του έγινε πραγματικότητα λίγο πριν φύγει από τη ζωή.

Λόγω μιας ανίατης ασθένειας που τον ταλαιπωρεί δεν του μένει πολύς χρόνος ζωής. Έτσι η τελευταία του επιθυμία ήταν να παρακολουθήσει έναν αγώνα του Άγιαξ για τελευταία φορά.

Όμως ο προγραμματισμένος αγώνας της ομάδας για τη Κυριακής 30 Νοεμβρίου εντός έδρας αγώνας απέναντι στη Γκρόνινγκεν στην «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» σταμάτησε μόλις μετά από πέντε λεπτά, λόγω θεμάτων ασφαλείας που προκλήθηκαν από τα πυροτεχνήματα που άναψαν στις εξέδρες.

Μετά από αυτό το συμβάν, ο αγώνας ορίστηκε εκ νέου για τη Τρίτη 2/12 όπου και θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών. Ωστόσο ο Πίτερ θα είναι εκεί, με τον Άγιαξ να του δίνει μια ειδική άδεια για να μπορέσει να παρευρεθεί στο ματς, όντας κι ο μοναδικός φίλαθλος στο εντός έδρας παιχνίδι.