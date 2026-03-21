Ο άγνωστος «δίδυμος» της Βάθειας: Ο πανέμορφος τόπος που είναι το «Βατερλώ» των Οθωμανών στη Μάνη

Ένα νέο βίντεο-ντοκιμαντέρ στρέφει το βλέμμα σε έναν σχεδόν άγνωστο οικισμό της Μάνη, ο οποίος, παρά την εντυπωσιακή ομοιότητά του με τη Βάθεια, παραμένει εκτός τουριστικού χάρτη και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μέσα από εικόνες εγκατάλειψης, πέτρινα σπίτια που καταρρέουν, έρημα καλντερίμια και μια εκκλησία χωρίς στέγη, μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές, το βίντεο αποτυπώνει τη σταδιακή ερήμωση μιας περιοχής που κάποτε έσφυζε από ζωή και ανθρώπινες ιστορίες.

Ωστόσο, το υλικό δεν περιορίζεται στη μελαγχολική αποτύπωση ενός εγκαταλελειμμένου οικισμού. Φέρνει στο προσκήνιο την ιστορική βαρύτητα της ευρύτερης περιοχής, υπενθυμίζοντας τη Μάχη του Πολυάραβου (28 Αυγούστου 1826), όπου περίπου 2.000 Μανιάτες απέκρουσαν τις δυνάμεις του Ιμπραήμ Πασάς, προκαλώντας μία από τις πιο αποφασιστικές ήττες του στην προσπάθειά του να καταλάβει τη Μάνη.

Ο τόπος, αν και σήμερα μοιάζει ξεχασμένος και βυθισμένος στη σιωπή, αποτελεί κομμάτι μιας ιστορίας αντίστασης και αδιάκοπου αγώνα, ένα «άγνωστο Βατερλώ» για τους Οθωμανούς.

Το βίντεο του UpStories επιχειρεί να επαναφέρει στο προσκήνιο αυτή τη λιγότερο προβεβλημένη πτυχή της μανιάτικης γης, παντρεύοντας το φυσικό τοπίο με μια ιστορική μνήμη που αρνείται να σβήσει.