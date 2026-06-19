«Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου»: Ο Αλέκος Φασιανός «ταξιδεύει» στην Άνδρο

Η Άνδρος μετατρέπεται φέτος το καλοκαίρι σε έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς προορισμούς, καθώς υποδέχεται το έργο ενός εκ των πλέον αναγνωρίσιμων και αγαπημένων Ελλήνων εικαστικών. Η Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης της ιστορικής Μονής Παναχράντου, «Τέχνης Φυλακτήριον», υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου και της Ιεράς Μονής Παναχράντου Αγίου Παντελεήμονος Άνδρου, παρουσιάζει τη μεγάλη περιοδική έκθεση με τίτλο «Αλέκος Φασιανός: Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου».

Τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στις 19:00, ανοίγοντας έναν νέο, φιλόδοξο κύκλο πολιτιστικών διοργανώσεων που επιχειρούν να συνδέσουν τη σύγχρονη εικαστική δημιουργία με την πνευματικότητα, την παράδοση και την ανθρώπινη ύπαρξη.

Η ανθρώπινη φιγούρα στο επίκεντρο



Με την πολύτιμη επιμέλεια του γνωστού ζωγράφου Χρήστου Κεχαγιόγλου, η έκθεση προσεγγίζει τη ζωγραφική του Φασιανού ως μια διαρκή, σχεδόν ποιητική αναζήτηση της ανθρώπινης παρουσίας. Οι εμβληματικές, γεμάτες κίνηση και ελευθερία μορφές του δημιουργού –ο ποδηλάτης με τα μαλλιά που ανεμίζουν, ο καπνιστής, οι ερωτευμένοι, ο ψαράς– δεν αποτελούν απλώς φιγούρες μιας αφήγησης, αλλά διαχρονικά σύμβολα της καθημερινότητας και της ελληνικότητας.

Το κοινό θα έχει τη μοναδική ευκαιρία να θαυμάσει σπάνια και σημαντικά έργα:

Ζωγραφικούς πίνακες με τα χαρακτηριστικά έντονα χρώματα (το βαθύ μπλε, το καθαρό κόκκινο, το χρυσό).

Χαρακτικά και γλυπτά που αποτυπώνουν το εύρος των αναζητήσεών του.

Αντικείμενα τέχνης, πολλά από τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό.

Τα έργα της έκθεσης είναι ευγενικά παραχωρημένα από το Alekos Fassianos Estate και τη σπουδαία Συλλογή Π. Χρήστου Μοσχανδρέου, με την πλήρη υποστήριξη των οποίων πραγματοποιείται η διοργάνωση.

Μια γέφυρα ανάμεσα στην παράδοση και το σήμερα



Η επιλογή του χώρου δεν είναι τυχαία. Το «Τέχνης Φυλακτήριον», που στεγάζεται στην ιστορική Μονή Παναχράντου, προσφέρει το ιδανικό φόντο για τα έργα του Φασιανού, ο οποίος πάντα ισορροπούσε δημιουργικά ανάμεσα στις διεθνείς τάσεις και τις ρίζες του: την αρχαία ελληνική τέχνη, το Βυζάντιο και τη λαϊκή παράδοση.

Η έκθεση θα αποτελέσει το επίκεντρο του πολιτιστικού ενδιαφέροντος στο Αιγαίο για όλο το καλοκαίρι, καθώς η διάρκειά της εκτείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.