Ο Akylas πήρε το πρώτο του αυτοκίνητο! Δείτε το ηλεκτρικό SUV που οδηγεί

Ο 27χρονος Σερραίος καλλιτέχνης, που έχει καταφέρει να κερδίσει το στοίχημα των προγνωστικών και τις καρδιές των Eurofans, απέκτησε το πρώτο του αυτοκίνητο. Και δεν είναι ένα τυχαίο όχημα, αλλά το απόλυτο trend της ηλεκτροκίνησης για το 2026.

«Φέρ' το» είπε ο Akylas, και το έκανε πράξη, επιλέγοντας το Skoda Elroq. Σε ένα story γεμάτο συναίσθημα και αυθορμητισμό, ο τραγουδιστής μοιράστηκε τη χαρά της πρώτης του «βόλτας», αποδεικνύοντας ότι ακόμα και όταν προετοιμάζεσαι για το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του πλανήτη, οι προσωπικές στιγμές επιτυχίας έχουν τη δική τους γλυκιά αξία.

Το Elroq του Akyla, σε μια κομψή γκρι απόχρωση, δεν είναι απλώς ένα μεταφορικό μέσο. Ο καλλιτέχνης πρόσθεσε τη δική του ταυτότητα με custom πορτοκαλί πινελιές στους καθρέφτες, κάνοντάς το να ξεχωρίζει. Στο εσωτερικό, η τεράστια οθόνη των 13 ιντσών μοιάζει με προέκταση του ψηφιακού κόσμου στον οποίο κινείται ο ίδιος, ενώ η αυτονομία που αγγίζει τα 580 χιλιόμετρα στην έκδοση Elroq 85, του επιτρέπει να ταξιδεύει χωρίς άγχος.

Η επιλογή του δεν είναι τυχαία. Το Skoda Elroq έχει αναδειχθεί σε «βασιλιά» της Ευρώπης για το 2026, καταγράφοντας ήδη πάνω από 30.000 πωλήσεις τους πρώτους μήνες του έτους. Συνδυάζει τη δυναμική εμφάνιση με την οικολογική συνείδηση, κάτι που ταιριάζει απόλυτα στο προφίλ του σύγχρονου εκπροσώπου μας.



Info: Στην Ελλάδα, το Skoda Elroq ξεκινά από τα 31.950 ευρώ (με την κρατική επιδότηση), κάνοντας το όνειρο της ηλεκτροκίνησης προσιτό σε όσους αναζητούν την κορυφαία ποιότητα ενός C-SUV.

Με το βλέμμα στραμμένο στον τελικό, ο Akylas δείχνει να απολαμβάνει κάθε στιγμή της διαδρομής. Είτε αυτή είναι πάνω στο stage, είτε πίσω από το τιμόνι του νέου του SUV, το σίγουρο είναι πως το μέλλον του ανήκει.