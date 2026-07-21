Ο Αλέξης Σταμάτης στον Αντώνη Σρόιτερ για τον εθισμό στο ποτό: «Ο αλκοολισμός είναι full time job»

10 Απριλίου 1996. Η ημερομηνία που ο Αλέξης Σταμάτης - ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών - αποφάσισε να κόψει το ποτό. Και από εκείνη την ημέρα μέχρι σήμερα δεν έβαλε ούτε μια σταγόνα αλκοόλ στο στόμα του.

Από τα 14 του χρόνια όμως, όπως είπε στη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην «Αυτοψία» και στον Αντώνη Σρόιτερ το 2017 - από μια «αθώα» ρετσίνα σε ένα οικογενειακό τραπέζι στις Σπέτσες άρχισε αυτό το χαοτικό του ταξίδι μέσα στον κόσμο του αλκοόλ.

Ένα ταξίδι που ο ίδιος το περιέγραψε ως «βουτηγμένο μέσα στο ψέμα».

«Έπινα δυο νεροπότηρα με βότκα το πρωί και από εκεί ξεκινούσε η ημέρα μου, ο αλκοολισμός είναι αυτό που λέμε full time job» έλεγε αφοπλιστικά.

Δείτε τη συνέντευξη του Αλέξη Σταμάτη στην «Αυτοψία»