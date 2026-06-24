«Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας» -Συζήτηση με τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Σκανδαλίδη

Ξεχωριστές πτυχές της πολιτικής παρακαταθήκης του Ανδρέα Παπανδρέου, που εμπνέουν μέχρι σήμερα, αναδείχθηκαν στη συζήτηση που είχαν ο πρώην Πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας, Γιώργος Α. Παπανδρέου και ο πρώην υπουργός, Κώστας Σκανδαλίδης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τα 30 χρόνια από την απώλεια του ιδρυτή και ιστορικού ηγέτη του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας.

Φέρνοντας στο σήμερα τη φράση του Ανδρέα Παπανδρέου που έχει μείνει στην ιστορία, «το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, ο λαός στην εξουσία», ο Γ. Παπανδρέου διατύπωσε το επίκαιρο μήνυμα της αποψινής εκδήλωσης: «Αυτό στο οποίο πρέπει να πιστέψουμε δεν είναι σε μια αυριανή κυβέρνηση, αλλά να πιστέψουμε σε εμάς τους ίδιους, τον Έλληνα, την Ελληνίδα, τον ελληνισμό. Εμείς μπορούμε, εάν ξαναπιστέψουμε στον εαυτό μας, να κάνουμε θαύματα».



Αναφέρθηκε στη βαθιά πεποίθηση του Ανδρέα Παπανδρέου, που αποτελεί ακόμα και σήμερα την ειδοποιό διαφορά του ΠΑΣΟΚ, ότι «όταν ενδυναμώνεις τον λαό, όταν του δίνεις λόγο, αυτό που έλεγε ο Ανδρέας δημοκρατικό προγραμματισμό, τη συμμετοχική δημοκρατία, αυτό είναι συνυφασμένο με μια καλύτερη ζωή».



Σε μια αντιστοιχία με το σημερινό πολιτικό περιβάλλον, ο κ. Παπανδρέου τόνισε: «Δεν ήταν ένα φωτεινό πρόσωπο που ήρθε μεσσιανικά να φέρει την Αλλαγή, ήταν η πίστη του στις δυνάμεις των πολιτών όταν οργανώνονται και τους δίνεις λόγο και χώρο».



Στο ερώτημα εάν ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ένας πολιτικός αντάρτης ή ένας ευαγγελιστής ποιητής, σε έναν πιο προσωπικό τόνο ο πρώην Πρωθυπουργός απάντησε: «Για μένα ο Ανδρέας ήταν κατ’ αρχήν ο πατέρας, ο δάσκαλος, ο άνθρωπος που στάθηκε κοντά στις στιγμές που όλοι μας περνάμε στην παιδική ηλικία και την ενηλικίωση. Αλλά ήταν σίγουρα και ο πολιτικός που, ναι, ήταν αντισυμβατικός διότι έβλεπε την αδικία και, ναι, ήταν ποιητής διότι πίστευε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο».



Ως προς τις απόπειρες ορισμένων να μιμηθούν σήμερα τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε: «Το ΠΑΣΟΚ πάλευε και παλεύει για να μην είναι η Ελλάδα εξαρτημένη. Να έχει βαθμούς ελευθερίας για να μπορεί να υπηρετεί τον λαό και τα συμφέροντά του και να έχει ο λαός το δικαίωμα να ορίζει την τύχη του. Αυτή ήταν η φιλοσοφία του Ανδρέα. Ήθελε την Ελλάδα ανεξάρτητη. Όχι από τη μια μέρα στην άλλη να μιλάμε για τα “Ζάππεια” και να σκίζουμε τα μνημόνια. Αυτά είναι παρόλες που αποδείχθηκαν ψεύτικες υποσχέσεις. Ο Ανδρέας θα έλεγε ότι πρέπει να ξαναχτίσουμε την ισχυρή Ελλάδα, την παραγωγική, τη δίκαιη, για να μην χρειαζόμαστε ποτέ ξανά δανεικά ή δεκανίκια κάποιων άλλων».

Η «κοινωνική επανάσταση» του 1981

Στη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 1981, αναφέρθηκε ο πρώην υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης, κάνοντας λόγο για μία ιστορική ημέρα για τη χώρα. «Ο Ανδρέας πυροδότησε, εκείνο το βράδυ, μια πραγματική κοινωνική επανάσταση. Και το έκανε με όλους τους τρόπους, με το ότι έδωσε στον κόσμο ψωμί, άλλαξε άρδην τις δομές, έφερε τη δημοκρατία στο προσκήνιο, κατάργησε τους πολίτες δύο κατηγοριών, έφτιαξε μια μεσαία τάξη που ήταν η σπονδυλική στήλη της χώρας, εγκατέστησε ένα κοινωνικό σύστημα αξιών, όπως επίσης ένα επαναστατικό δίκαιο με την κατάργηση της προίκας, την ισότητα των γυναικών. Ήταν πραγματική ανατροπή. Η πρώτη φορά Αριστερά στην Ελλάδα. Μια πραγματική κυβερνώσα Αριστερά», είπε χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας όποιον άλλο ανιστόρητο παραλληλισμό, διότι τότε το ΠΑΣΟΚ άνοιξε έναν καινούργιο κύκλο για τη χώρα.



«Αυτή η παράταξη έχει ρίζες πάρα πολύ βαθιές. Ο σπόρος που έριξε ο Ανδρέας ήταν καρπερός. Και σήμερα, στην κρίση της πολιτικής που ζούμε, είναι ο μόνος χώρος που διαθέτει τη δυνατότητα να παρουσιάσει μία πρόταση, να διατυπώσει μια στρατηγική για τη χώρα σε πολύ κρίσιμες συνθήκες και να δώσει μια απάντηση στο αδιέξοδο της εποχής», τόνισε και κατέληξε: «Μπορούμε να οδηγήσουμε καλύτερα την Ελλάδα και είμαστε οι μόνοι που το μπορούμε».



Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Χατζηδημητρίου.