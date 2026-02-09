Ο Ανδρουλάκης ανοίγει τις πόρτες του ΠΑΣΟΚ:Όλα τα ονόματα, τα «αγκάθια» και οι σχεδιασμοί Σκανδαλίδη

Την πόρτα σε στελέχη που είχαν αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια ή είχαν αποστασιοποιηθεί και αποφάσισαν στην παρούσα συγκυρία να επιστρέψουν αλλά και σε όσους θέλουν για πρώτη φορά να συστρατευθούν στον αγώνα για την πολιτική αλλαγή ανοίγει και επίσημα η Χαριλάου Τρικούπη.

Το ραντεβού για τα αποκαλυπτήρια των διεργασιών που έχουν γίνει ως τώρα προγραμματίζεται για τις 11.30 το πρωί στα κεντρικά γραφεία του κόμματος όπου ο επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης (όπως θα είναι το πλήρες όνομα), Κώστας Σκανδαλίδης, συνεπικουρούμενος από τον γραμματέα της ΚΟΕΣ Γιάννη Βαρδακαστάνη και τον εκπρόσωπο Τύπου Κώστα Τσουκαλά θα προβούν στις σχετικές ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, οι ανακοινώσεις θα περιλαμβάνουν τη συγκρότηση της γραμματείας της Επιτροπής με τα πρώτα περίπου 30 στελέχη που εντάσσονται σε αυτή και συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ, ανταποκρινόμενα στο κάλεσμα του Νίκου Ανδρουλάκη.

Τα ονόματα

Το σίγουρο είναι ότι στα ονόματα δεν θα υπάρχουν νυν βουλευτές, παρά το γεγονός ότι στους παροικούντες την κομματική Ιερουσαλήμ είναι γνωστό ότι τουλάχιστον δύο βουλευτές (Νίνα Κασιμάτη και Ευάγγελος Αποστολάκης) έχουν σχεδόν συμφωνήσει να δώσουν τη μάχη των εκλογών με το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες για τις δικές τους περιπτώσεις και όσων βουλευτών ακόμη ακούγεται ότι θα συνεργαστούν, θα γίνουν αργότερα λόγω και ορισμένων αντιδράσεων που καταγράφονται. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε στο συνέδριο του Μαρτίου είτε σε εκδήλωση για τη διεύρυνση που σχεδιάζεται να διεξαχθεί στην Αθήνα είτε πιο μετά, στο δρόμο προς τις εθνικές κάλπες.

Σε αυτή τη φάση, πολύ πιθανόν ή κοντά στο να συμμετέχουν στο εγχείρημα θεωρείται ότι είναι -μεταξύ άλλων- οι «ΠΑΣΟΚογενείς» Ζωή Καρκούλια (πρώην μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ), Νίκος Μαδεμλής (πρώην μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην ηγετικό στέλεχος της νεολαίας ΠΑΣΟΚ), Τάκης Κορμάς (ήταν μέλος της ομάδας Παναγιωτακόπουλου στο ΠΑΣΟΚ και μέχρι τον περασμένο Ιούνιο ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ), Μάρκος Μπόλαρης (βουλευτής Σερρών ΠΑΣΟΚ επί Γιώργου Παπανδρέου, υφυπουργός ΣΥΡΙΖΑ επί Αλέξη Τσίπρα), Δημήτρης Σεβαστάκης (εικαστικός, πρώην βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Σάμου), Γιώργος Κυριακόπουλος (πρώην βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Αχαϊας), Γιάννης Πανούσης (καθηγητής Πανεπιστημίου, πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη επί Αλέξη Τσίπρα) κ.α.

Με αθόρυβο τρόπο στο ΠΑΣΟΚ έχει επαναπατριστεί εδώ και καιρό η πρώην βουλευτής Πειραιά με τον ΣΥΡΙΖΑ, Γεωργία Γεννιά, ενώ υποστηρικτικός προς τις θέσεις της Χαριλάου Τρικούπη εμφανίζεται στις δημόσιες παρεμβάσεις του και ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, ο οποίος είχε συνεργαστεί παλαιότερα με τον Ανδρέα Λοβέρδο. Πρόθυμος να γυρίσει στο ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται και ο Θάνος Μωραϊτης, πρώην βουλευτής που το 2019 είχε ανταποκριθεί στο προσκλητήριο του Αλέξη Τσίπρα, ενώ κατόπιν είχε ταχθεί δίπλα στον Στέφανο Κασσελάκη.

Φαραντούρης, Ζαγοράκης, Κύρτσος

Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, ο οποίος τόσο πριν αλλά ιδιαιτέρως μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχει σε κοινές εκδηλώσεις με βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ όπως συνέβη το περασμένο Σάββατο. Στο πλαίσιο του αμφίπλευρου χαρακτήρα των ανοιγμάτων, δύο πρόσωπα προερχόμενα από τη ΝΔ (γνώριμοι αμφότεροι του Νίκου Ανδρουλάκη) που δεν αποκλείεται να βολιδοσκοπηθούν από τη Χαριλάου Τρικούπη είναι οι Γιώργος Κύρτσος και Θοδωρής Ζαγοράκης (ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ το 2024).

Σύμφωνα με πρόχειρες εκτιμήσεις αρμόδιων παραγόντων, σε τοπικό επίπεδο, έχει επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ ένας αριθμός μεγαλύτερος των 300 μεσαίων στελεχών σε όλη την Ελλάδα, κάτι που αναμένεται να ενταθεί το προσεχές διάστημα με τη δημιουργία παραρτημάτων της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης σε κάθε Νομό της χώρας. Από την ηγεσία έχουν διαμηνύσει ότι η διεύρυνση θα γίνει χωρίς face control, με εξαίρεση σε πρόσωπα που έχουν «πληγώσει» την παράταξη με τη στάση τους.

Υπενθυμίζεται τέλος ότι στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ έχουν ενταχθεί από τον Φεβρουάριο του 2025 οι Ράνια Θρασκιά και Πέτρος Παππάς, μετά την ανεξαρτητοποίησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ. Την Κυριακή 15 του μήνα θα συνεδριάσει η Ολομέλεια της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, κηρύσσοντας την αντίστροφη μέτρηση για το συνέδριο.