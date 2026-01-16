«Ο Ανεστίδης δεν μπορεί να είναι συνομιλητής του Πρωθυπουργού»-Σάλο προκαλεί το βίντεο του Flash.gr

Σάλο προκαλεί η αποκάλυψη από τον Flash.gr του βίντεο με τις ύβρεις του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη κατά του Πρωθυπουργού παρουσία δεκάδων δημοσιογράφων και μπροστά στις κάμερες αλλά «εκτός αέρα».

Ενόψει της συνάντησης του κ. Μητσοτάκη με τους «σκληρούς» των μπλόκων τη Δευτέρα, κυβερνητικά στελέχη θέτουν ανοιχτά θέμα για τη συμμετοχή του κ. Ανεστίδη στο ραντεβού.

«Και μόνο από αυτό το βίντεο ο κ. Ανεστίδης δεν μπορεί να είναι συνομιλητής του Πρωθυπουργού» τόνισε στο Action24 ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνος Πλεύρης.

Αμετανόητος για τις ύβρεις

Αμετανόητος για την χυδαία (λεκτική) επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη που αποκάλυψε το Flash.gr εμφανίστηκε χθες το βράδυ ο Κώστας Ανεστίδης. Μάλιστα, ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής δηλώνει και έτοιμος να κατέβει στην Αθήνα και να δώσει κανονικά το παρών στη συνάντηση της Δευτέρας στο Μαξίμου, παρότι από την πλευρά της κυβέρνησης έχει καταστεί σαφές πως όσοι αγρότες είναι υπό καθεστώς ελέγχου δεν θα μπορούν να παραστούν στον νέο διάλογο με τον πρωθυπουργό.

«Τι να κάνω όταν αυτός μου έχει κατεβάσει την προσωπικότητά μου. Μου κατάσχισε την ακεραιότητά μου. Δεν μπορώ να κινηθώ. Τι να κάνω. Θα καθίσω με σταυρωμένα χέρια; Αυτό που κάνουν είναι άνω ποταμών. Δεν έχω καταχραστεί σπιθαμή γης... Να τεκμηριωθεί πρώτα αν υπάρχει κάτι εναντίον μου και να πληρώσω αν υπάρχει... Ελεγχόμενη μπορεί να είναι και μισή Βουλή. Τι σημαίνει αυτό; Αυτοί που είναι στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ελεγχόμενοι; Δεν είναι στην εξεταστική επιτροπή; Το ίδιο γίνεται και εμένα. Κι εγώ είμαι ελεγχόμενος», ανέφερε μιλώντας στο ONE.

O αγροτοσυνδικαλιστής του μπλόκου των Μαλγάρων ρωτήθηκε αν έχει ενημέρωση για το αν θα γίνει δεκτός από τον πρωθυπουργό και απάντησε: «Γιατί να μην κατέβω; Θα κατέβω και θα έρθω εκεί. Μου το έλεγαν προχθές, κάθε μέρα αλλάζουν».

Το βίντεο που έφερε στο φως το Flash.gr

Το Flash.gr αποκάλυψε νωρίτερα σήμερα το βίντεο με τον μεγαλογεωργό να μιλά με χυδαίο τρόπο για τον πρωθυπουργό, όπως αποκάλυψε ο «Ανιχνευτής».

Αυτό είναι το βίντεο με τον Ανεστίδη να βρίζει χυδαία τον Πρωθυπουργό pic.twitter.com/aXXaZTqxmN — Flash.gr (@flashgrofficial) January 15, 2026

Ο κ. Ανεστίδης ελέγχεται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για πιθανές παρατυπίες στις δηλώσεις αγροτικών επιδοτήσεων, συνολικού ύψους 122.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 16 αγροτεμάχια, για τα οποία φέρονται να υπάρχουν αναντιστοιχίες μεταξύ δηλωθείσας ιδιοκτησίας και στοιχείων κτηματογράφησης κατά την πενταετία 2019 – 2024. Για αυτά τα αγροτεμάχια, ο Κώστας Ανεστίδης φέρεται να έλαβε συνολικά 122.765 ευρώ, ενώ συνολικά κατά την ίδια περίοδο οι επιδοτήσεις που εισέπραξε φτάνουν τα 210.550 ευρώ.