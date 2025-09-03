Ο ανεβασμένος Χρυσοχοϊδης προαναγγέλλει «πράματα και θάματα» στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Δεν θα έλεγες ότι ο Χρυσοχοϊδης είναι ένας υπουργός που έχει κακομεταχειριστεί από τα Μέσα Ενημέρωσης. Το αντίθετο. Και ξέρει πότε να βγαίνει μπροστά και πότε να μένει στα μετόπισθεν όταν οι κακοτοπιές φτάνουν στη δική του υπουργική «αυλή».

Άνθρωπος που βρίσκεται σε αυτήν την «αυλή» μου μετέφερε πως το τελευταίο διάστημα ο υπουργός έχει «καλά φεγγάρια», ανεβασμένη ψυχολογία και γενικά βρίσκεται σε μια διάθεση εξαιρετικά θετική αναζητώντας σχεδόν καθημερινά «βήμα» προκειμένου να μιλά για τα του χαρτοφυλακίου του.

Δεν ξέρω αν τον είδατε χθες το βράδυ στον Πιέρρο, αλλά ο Χρυσοχοϊδης πολύ προσεκτικά προανήγγειλε «πράματα και θάματα» στην υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ:

«Θα εκπλαγούμε» είπε σε μια αποστροφή του περιγράφοντας επί της ουσίας μια κατάσταση που δεν μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους σχετικά με το πόσοι τελικά έχουν κλέψει χρήματα από τις κοινοτικές επιδοτήσεις. Αυτό όμως που έχει ενδιαφέρουν είναι πως ο Χρυσοχοϊδης με προσεκτικό τρόπο είπε πως το σκάνδαλο δεν αφορά τελικά μόνον κάποια «μικρομεσαία» στελέχη της ΝΔ αλλά δεν είναι μόνο αυτά. «Δυστυχώς το πρόβλημα είναι μεγάλο και πέρα από τα κομματικά και συνδικαλιστικά όρια» είπε.

Και πάμε να κάνουμε μια απλή πράξη: Ελέγχθηκαν 6.000 ΑΦΜ από αυτά τα 1.000 κρίθηκαν «ένοχα». Δηλαδή εάν ελεγχθούν 600.000 ΑΦΜ θα ξεπεράσουμε τις 100.000 εάν πάμε με αυτούς τους ρυθμούς.

Πολλά δεν ξέρω για τις δικογραφίες που πάνε και έρχονται στα τηλεοπτικά παράθυρα και για το πόσοι ακόμα δεξιοί μπορεί να ελέγχονται, εάν ελέγχονται, για το σκάνδαλο. Αλλά και πάλι όπως λέει ο θυμόσοφος λαός: «κλέφτης είναι αυτός που πιάνεται...».